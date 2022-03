Uitblinkende Ajacied Gravenberch niet eens met keuze bondscoach: "Hebben gefacetimed"

Met een geweldige pegel in blessuretijd bezorgde Ryan Gravenberch Ajax toch nog de overwinning tegen Cambuur (2-3). De matchwinner schoof na afloop aan om de aanwezige pers te woord te staan. "Het was een uitbarsting van blijheid."

Tijdens de persconferentie stak trainer Erik ten Hag zijn lof voor de middenvelder niet onder stoelen of banken. "Een tien met een griffel." De Amsterdamse oefenmeester positioneerde Gravenberch als verdedigende middenvelder. Hij nam de plek over van de zieke Edson Álvarez.

Voor de wedstrijd tegen Cambuur stond Ryan Gravenberch op één treffer en drie assists. Die statistieken verdubbelde hij bijna in Leeuwarden met een doelpunt en twee bepalende voorzetten.

Oranje

Uitblinken namens Ajax, maar geen plek in de voorselectie van het Nederlands elftal. Dat is het verhaal van Ryan Gravenberch. Al gaf hij wel eerlijk toe dat hij afgelopen tijd een mindere periode kende. Dat constateerde Louis van Gaal blijkbaar ook. Toch snapte Gravenberch de keus van de bondscoach niet helemaal. "We hebben gefacetimed en hij heeft aan mij het uitgelegd."

Tekst loopt door onder de video.