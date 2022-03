Tiental Jong Ajax pakt punt dankzij late penalty Hlynsson

Jong Ajax heeft in een doelpuntrijk duel gelijkgespeeld tegen FC Dordrecht. Op bezoek in Dordrecht leek de thuisploeg te gaan winnen, het stond 3-1 na zestig minuten. De Ajacieden knokten zich terug en Kristian Hlynsson zorgde met een late strafschop voor een punt: 3-3.

De ploeg van trainer John Heitinga domineerde in de beginfase en had meer balbezit dan FC Dordrecht. Christian Rasmussen kreeg meerdere kansen, maar de Deen had het vizier niet op scherp staan. Aan de andere kant belandde een inzet van Mathis Suray op de paal. Na iets meer dan een half uur spelen, zette de zestienjarige Silvano Vos Jong Ajax verdiend op voorsprong. De middenvelder maakte aan De Krommedijk zijn basisdebuut.

Veerkrachtig Jong Ajax

Ondanks verschillende kansen voor Jong Ajax breidde de thuisploeg na een kwartier in de tweede helft de marge uit. Jacky Donkor maakte namelijk een goal achter zijn standbeen langs: 3-1. Het antwoord van de Amsterdamse beloften liet niet lang op zich wachten, want Rasmussen faalde twee minuten later niet oog in oog met Liam Bossin: 3-2.

De wedstrijd leek vijf minuten voor tijd gespeeld na een directe rode kaart voor Jong Ajax-invaller Steven van der Sloot. Hij haalde een doorgebroken speler van Dordrecht neer. Desondanks gaven de gastheren een penalty weg in blessuretijd. Kristian Hlynsson ging achter de bal staan en en schoot zijn ploeg naar 3-3.

Opstelling Jong Ajax: Raatsie; Gooijer (Van der Sloot/74), Warmerdam (Delgado/89), Musampa, Baas; Vos (Banel/74), Fitz-Jim, Hlynsson; Martha (Enem/89), Rasmussen, Hansen