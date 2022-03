Tennisuitslag bij geweldige zege Jong Ajax op ADO Den Haag; Kudus blinkt uit

Het was dan ook niet gek dat Kudus in de eerste helft al twee keer doel trof. De 21-jarige speler van het eerste maakte de 1-0 en 3-1. Eerst scoorde hij na een voorzet van Youri Baas en vlak voor de theepauze benutte Kudus een strafschop.

Plotselinge comeback ADO

Tussendoor scoorden beide ploegen één keer. Ex-Ajacied Ricardo Kishna tekende voor de gelijkmaker, waarna Jong Ajax-spits Danilo één op één met doelman Alessandro Damen hard raak schoot voor de 2-1.

Na vier goals in het eerste bedrijf kwamen er na rust doodleuk vijf bij. Naci Ünüvar leek de wedstrijd te beslissen na een vrije combinatie en dito afronding, maar niets bleek minder waar. Thomas Verheijdt en Sem Steijn brachten ADO Den Haag heel snel terug in de wedstrijd door te scoren in de 58e én 59e minuut.

Kudus en Ünüvar tonen klasse

De Amsterdammers bleken niet aangeslagen, want het slotakkoord was weer voor de ploeg van trainer John Heitinga. Kudus knalde de bal hard en hoog in de korte hoek na een één-tweetje met Ünüvar: 5-3. Zeven minuten voor tijd bepaalde gelegenheidsaanvoerder Ünüvar de eindstand op 6-3 door een strafschop te benutten met een heuse Panenka (stiftje door het midden).

Jong Ajax staat na deze galavoorstelling vijfde in de eerste divisie met 52 punten na 29 wedstrijden. Daarmee slaat het de aanval van ADO voorlopig af, dat zesde blijft.