Woningen staan in de opslag door omslachtige procedures: 'Krankzinnige situatie'

Het duurt zes dagen om de woningen te bouwen en volgens woningzoeker Mirte Groen uit Zaanstad is dit dé oplossing, maar toch staan er een hoop huizen in de opslag. Dit komt door de strenge procedures bij gemeentes. En dat valt volgens Tony Mol, algemeen directeur van StartBlock, niet te verkopen aan alle woningzoekenden.

De woningen zijn klaar en kunnen zo in Zaanstad neergezet worden, mits de regels dit toelaten - NH Nieuws

De 21-jarige Mirte ziet zichzelf er al helemaal wonen. Het huis van zo'n 50 vierkante meter is ruim genoeg voor haar en omdat alles in de hoogte is gebouwd, heeft het huis alle ruimtes die ze wenst. Zo is er een aparte keuken met eettafel, woonkamer, toilet, douche en slaapkamer. "Ik dacht, dit kunnen wij wel gebruiken", vertelde Mirte eerder aan NH Nieuws. De geboren en getogen Zaankanter wil graag blijven wonen in de regio. "De afgelopen jaren is Zaanstad veel drukker geworden, er is echt een woningnood en de woningen die nog over zijn, zijn hartstikke duur." Stikstof en weinig eigen grond De ideale locatie is volgens Mirte het Hembrugterrein. Maar ook omliggende dorpen, zoals Koog aan de Zaan, zijn goede opties volgens de Zaanse. Volgens verschillende partijen die meedoen aan de verkiezingen op 16 maart, is het probleem stikstof en dat Zaanstad weinig eigen grond heeft. Zo zegt GroenLinks: "Ideeën om snel tijdelijke, prefab of flexibele woningen te bouwen omarmen we. De gemeente heeft echter weinig eigen grond om dit snel te kunnen realiseren. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente ook actief grond of gebouwen gaat aankopen om dit mogelijk te maken."



Naast het grondprobleem duren vergunningsaanvragen in Zaanstad ook lang. Dit komt door het personeelstekort en de vele regels. De PVV is voor versoepeling van deze regels: "Wij denken dat deze versoepeling, samen met de prefab bouw om de stikstof regels te omzeilen, een stap in de goede richting is om sneller woningen te bouwen. Dan kan er automatisch ook meer gebouwd worden." Wachten op verandering D66 geeft aan dat er op dit moment wordt gekeken hoe de slagkracht van de gemeente vergroot kan worden door efficiënter te werken. "De gemeente kampt echter onder andere met een tekort aan personeel, in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Betere arbeidsvoorwaarden bieden zou een oplossing kunnen zijn." Tony Mol, die snelle woningen creëert met het bedrijf Startblock, vindt dit onverkoopbaar. "We kijken nu alweer naar een aantal projecten waarvan de woningen in de opslag staan." Dit heeft volgens de algemeen directeur allemaal met procedures te maken. "Zo'n bestemmingswijziging duurt weken, maanden. En al die tijd staan woningen dus in de opslag of in de fabriek, tot de procedure is doorlopen. Eigenlijk een krankzinnige situatie." Vanaf vandaag kan er op sommige plekken al gestemd worden. Mirte let op duurzaamheid, kansen voor starters en de plannen voor nieuwe woningen. Wel blijft ze kritisch: "Partijen hebben vaak een plan. De afgelopen vier jaar hebben ze ook een plan ingezet, om bijvoorbeeld te gaan bouwen en meestal gaat dat gewoon niet door. Ik vind het wel belangrijk dat die doorgaan en daar ga ik opletten."

Op 8 maart kwamen de Zaanse lijsttrekkers samen voor het NH Nieuws verkiezingsdebat in de Bullekerk in Zaandam. De thema's veiligheid, natuur en milieu, vertrouwen in de politiek, wonen en jeugd kwamen allen aan bod. Het debat is op de website nogmaals te bekijken.