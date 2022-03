Hoorn zet in op meer flexibel cameratoezicht zodat 'effectiviteit beter wordt'

Om de openbare orde te handhaven maakt gemeente Hoorn sinds 2012 gebruik van gemeentelijk cameratoezicht. Met in de binnenstad momenteel dertien vaste camera's en nog zeven in het centrum van Kersenboogerd.

In het rapport is gekeken naar hoe cameratoezicht preventief functioneert om misdaad te voorkomen, wat het oplevert tijdens live-toezicht en de nut van het terugkijken van beelden achteraf voor opsporing.

Daaruit kwam vooral naar voren dat men (in de binnenstad) niet weet dat het er is en dat de helft van de camera's eigenlijk niks registreert als het om live-toezicht gaat. "Het is dus terecht als de vraag wordt gesteld of de camera’s daar nog wel nodig zijn. Het zou goed zijn als daar vaker dan eens in de vijf jaar kritisch naar wordt gekeken", is te lezen in het rapport.

En dat is ook noodzakelijk, want gemeentelijk cameratoezicht is in principe een tijdelijke maatregel, gericht op het herstellen van de openbare orde. Als camera's niet meer noodzakelijk zijn, kan de burgemeester het besluit om ze te laten staan niet verlengen.

Flexibel cameratoezicht

Met name de roep om flexibel cameratoezicht is groot, ook al is dat niet altijd even makkelijk te realiseren. "Als er nu een camera wordt verplaatst, moet er altijd nog een stroomvoorziening naartoe en een kabel voor de beeldoverdracht. Daar is graafwerk voor nodig en dat kan weken of maanden. duren. Dat is te lang", stelt de politie in het rapport.

Sinds zomer 2020 kwamen er tijdelijke camera's in het Julianapark om vandalisme tegen te gaan. Eén zomer later was het opnieuw raak door overlast en keerde het cameratoezicht weer terug. Ook bij station Hoorn is het tijdelijke cameratoezicht meerdere malen verlengd.