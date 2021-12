Nog één 'heterdaadje' en de graffiti-maker van 'K-R' moet dwangsom betalen aan Hoorn

Aan de hand van camerabeelden is in november een dwangsom opgelegd van vijfduizend euro aan de maker van de tag 'K-R'. Dit bedrag moet de verdachte overmaken als hij opnieuw op heterdaad wordt betrapt. De overlast is al jaren 'een doorn in het oog' voor de gemeente Hoorn.

Een van de vandalen moet een dwangsom betalen aan Hoorn als hij opnieuw op heterdaad betrapt wordt - NH Nieuws

Op 19 oktober stelde raadslid René Assendelft, van fractie Hoorn Lokaal, al meerdere raadsvragen aan het college B&W over het aanhoudende graffiti-probleem. Het college stelde de reactie uit tot januari, omdat ze meer tijd nodig heeft om te reageren. Toch kwam burgemeester Jan Nieuwenburg gisteravond tijdens de raadsvergadering met een mondelinge reactie, nadat Assendelft opnieuw het probleem aankaartte. "Het is een onderwerp dat al langdurig speelt in onze gemeente en ook lijkt toe te nemen", reageert Nieuwenburg op de zorgen van Assendelft. "Ik maak me daar ook écht grote zorgen over." Volgens de burgemeester leert de ervaring dat een veroordeling pas tot stand komt als er op heterdaad betrapt wordt en dat die 'kale' verwijzing, naar dezelfde handtekening elders, geen stand houdt bij de rechter.

Veel over het lopende onderzoek vertelt de burgemeester niet vanwege een mogelijke belemmering, maar stellig zegt hij wel: "Op dit moment heeft dit onze hoogste priotiteit." Dwangsom Ook laat de burgemeester weten dat er aan de hand van camerabeelden, die dateren van september, een dwangsom is opgelegd voor een maker van de 'K-R'-tags. In november kreeg de maker te horen dat hij een dwangsom van vijfduizend euro moet betalen aan de gemeente Hoorn, indien hij weer in de fout gaat. In maart werd een tweetal al veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Dit, omdat zij op heterdaad werden betrapt tijdens het spuiten van de tag 'K-R'. Die straf leek weinig indruk te hebben gemaakt, omdat ook na die periode de tags 'K-R' en 'ADOG' veelvuldig voorkwamen in het straatbeeld van Hoorn. Zo was onlangs het reizende kunstwerk 'Ode aan het Varken' en zijn twee van de vier muurschilderingen op het West-Friese Hof voorzien van de tag 'ADOG'. Schadeclaim Al die bespuitingen wekken niet alleen irritatie bij omwonenden op, maar begint ook qua maatschappelijke kosten flink op te stapelen. Er zijn inmiddels honderden tags in Hoorn en elders in de regio gezet. Niet alleen op straatmeubilair, maar ook op woningen en andere particuliere bezittingen. Veel partijen zijn gedupeerd door de graffitispuiters, die de tekens 'K-R' en 'ADOG' achterlieten. Er zijn maar liefst negen aangiftes gedaan door verschillende partijen, zoals Verenigingen van Eigenaren (VVE), particulieren, de gemeente Hoorn, Alliander en de Nederlandse Spoorwegen (NS). In totaal loopt het claimbedrag op tot ongeveer 55.000 euro. Eerder maakte NH Nieuws al een reportage over buurtbewoner Jason. Met zijn camerabeelden hoopt hij genoeg bewijs tegen de vandalen te verzamelen. Bekijk hieronder de reportage:



Omwonende Jason is helemaal klaar met de bekladdingen en heeft daarom zelf actie ondernomen - NH Nieuws