Taakstraffen voor relschoppers J.P. Coen-demonstratie: verdachten wijzen naar politie

HOORN - Zes verdachten van rellen na een demonstratie tegen het standbeeld van J.P. Coen in Hoorn zijn veroordeeld tot taakstraffen. Ze zijn schuldig bevonden aan het gooien van stenen en stoelen waarbij ME'ers en hun paarden werden geraakt. Meerdere verdachten wezen zelf naar de politie die de demonstranten ten onrechte in een hoek zou hebben gedreven.

Een 29-jarige man uit Huizen werd veroordeeld tot taakstraf van 240 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. De hoogste straf van de zes. Hij gooide een stoel richting de ME. In een poging die te ontwijken zakte het paard door de benen en kwam met ruiter en al ten val.

Op 19 juni van dit jaar komen zowel voor- als tegenstanders van het standbeeld van J.P. Coen bij elkaar op aparte plekken in Hoorn om te demonstreren . Na afloop, als een deel van de tegendemonstranten richting het beeld wil lopen, gaat het fout . De politie houdt ze tegen, waarna het uit de hand loopt. Demonstranten steken vuurwerk af, en gooien met stoeptegels, stenen en stoelen richting de ME.

"De politieruiter was bang dat hij het niet zou overleven"

Quote

Twee andere verdachten ontkennen alle betrokkenheid, drie anderen zeggen niemand te hebben geraakt. Eén van hen wees vooral ook naar de politie als schuldige voor de ongeregeldheden. "Dat dit gebeurt hoort bij hun vak. Zij hebben verkeerd gehandeld. In plaats van de stad te beschermen hebben ze ons bewust in een hoekje gedreven."

De hoofdverdachte uit Huizen zei spijt te hebben van wat hij heeft gedaan, en het zich ook niet meer te kunnen herinneren, ook al was dat op videobeelden duidelijk te zien. "Door de hele chaos die is ontstaan, de emoties die speelden op dat moment, weet ik niet wat ik heb gedaan. Ik zag alleen maar paarden, en alleen maar mensen die ons wilden insluiten. Dat kwam voor ons beangstigend over, daar wil je niet onder zitten."

"Het vallen op de straat met zijn paard terwijl er een wilde menigte op hem afkwam, omschreef de politieruiter als zijn grootste nachtmerrie. Hij was bang dat hij het niet zou overleven." Meerdere getroffen ME'ers zaten ook in de rechtszaal en hadden een schadevergoeding ingediend, die eveneens werd toegewezen. Verder reageren op de zaak wilden ze niet.

Aanhoudingen door het hele land voor rellen bij standbeeld J.P. Coen in Hoorn

Aanhoudingen door het hele land voor rellen bij standbeeld J.P. Coen in Hoorn

De rechter was niet gevoelig voor die argumenten en veroordeelde ze allemaal tot een taakstraf, en vond het terecht dat de politie de demonstranten tegenhield. "Het is niet de bedoeling dat mensen die dat willen zelf even een standbeeld omver halen."

Burgemeester reageert

De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg reageert tevreden op de veroordelingen: "Het is geen eenvoudige klus geweest om de daders te achterhalen, maar ik ben blij dat de grote inzet van de politie heeft geleid tot resultaat. Deze mensen hebben demonstraties aangegrepen om in Hoorn te komen rellen. Het is goed dat zij nu ook verantwoordelijkheid dragen voor hun keuzes."