15 jaar cel geëist tegen Jama. A. om scootmobielmoord

Het openbaar ministerie eist 15 jaar celstraf tegen de 33-jarige Jama A.. Hij wordt ervan verdacht de 26-jarige Horinees Dimitri te hebben gedood, door hem zwaar te mishandelen en te wurgen. Dimitri werd op 8 augustus 2020 dood gevonden in een sloot in Nibbixwoud, boven op zijn scootmobiel.

Vandaag was de inhoudelijke behandeling van de zaak. Het was voor de nabestaanden een emotionele dag. Voor Dimitri's neef kan geen straf de pijn drukken. “Jij bent een ziek, meedogenloos persoon”, richt hij zich in een slachtofferverklaring tot de verdachte. “Met deze jongen komt het nooit meer goed. Of hij nu 10, 20, 30 jaar krijgt. Niets zal genoeg zijn.”

De schoonzus van Dimitri las in de rechtbank van Alkmaar namens de familie een verklaring voor. "Waarom heb je hem alleen achtergelaten? Door zijn handicap maakte hij geen schijn van kans." Ze smeekt de verdachte om de waarheid te vertellen over de dood van haar broertje en ook pleegkind.

Scootmobiel

Op 8 augustus 2020 wordt de 26-jarige Dimitri dood gevonden in een sloot in Nibbixwoud, onder zijn scootmobiel. Na een avond stappen op het Kerkplein in Hoorn, ontstaat er onenigheid binnen de vriendengroep van Dimitri, waar ook verdachte Jama A. bij aanwezig is. "Ik heb juist geprobeerd de ruzie tussen Dimitri en die vriend proberen te sussen", zegt A. daarover.

Daarna vertrekt hij samen met Dimitri op zijn scootmobiel, weg van de kroeg. Op camerabeelden die tijdens de zitting getoond worden, is te zien welke route de scootmobiel aflegt door de binnenstad, via Wognum naar Nibbixwoud.

Flink strafblad

De 33-jarige verdachte Jama A., die zo'n 1,5 in voorarrest zit, was vandaag ook bij de zitting aanwezig. Hij bezit al een flink strafblad en werd eerder veroordeeld voor onder meer diefstal met geweld, huiselijk geweld en een woningoverval.

Daarnaast staat A. vandaag terecht voor de gewelddadige overval op de 87-jarige Joop en voor hennepteelt. Ook deze feiten acht de officier van justitie bewezen.

Hij zegt niets met het overlijden van Dimitri te maken te hebben. A. verklaart na het vertrek uit het café door Dimitri te zijn afgezet bij het station in Hoorn en het slachtoffer daarna niet meer te hebben gezien. En dat Dimitri met iemand anders op de scootmobiel moet hebben gezeten.

De officier van justitie beschuldigd A. van doodslag en zegt dat hij Dimitri bewusteloos heeft geslagen en vervolgens naar de sloot heeft gesleept. De nabestaanden zijn tevreden met de strafeis. Donderdag volgt het pleidooi van de verdediging. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend.