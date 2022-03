Ongeloof bij AZ'er Hatzidiakos: "De scheids wist gelijk dat 'ie fout zat"

"Als je in de laatste minuut een penalty weggeeft en daarna verliest dat is zonde. Maar zover moeten we het ook niet laten komen", concludeert aanvoerder Owen Wijndal. "Als je een Europees toernooi serieus wil nemen, lijkt het mij op z'n minst logisch dat je vanaf de knock-out een VAR introduceert", reageert trainer Pascal Jansen over de penalty. "Want dan was 'ie ongetwijfeld teruggedraaid."

"Ik denk dat de scheidsrechter gelijk wist dat 'ie fout zat. Iedereen in het stadion kon op het scherm zien dat het een grote fout was. Ik vond het een uitstekende tackle", begint Hatzidiakos, die voor zijn overtreding ook geen kaart ontving. "Hij ging gruwelijk in de fout. Ik raak gewoon vol de bal. Je ziet de scheids heel erg twijfelen. Het leek wel alsof hij ervan schrok dat 'ie floot."

Volgens de trainer van de Alkmaarders had een 1-1 gelijkspel dan ook meer op zijn plaats geweest. "Eerste helft was moeizaam, want we kwamen niet in het positiespel dat we graag wilden spelen. We hanteerden iets te snel de lange bal. De tweede helft komen we één keer goed weg, maar vervolgens spelen we naar een goede goal toe. Dan is de wedstrijd redelijk in balans."

De return is volgende week donderdag in Alkmaar. Dan wordt om 18.45 uur afgetrapt tussen AZ en Bodø/Glimt met als inzet een plaats in de kwartfinale van de Conference League.