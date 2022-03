Onterechte penalty in blessuretijd nekt AZ tegen Bodø/Glimt

AZ is in de achtste finale van de Conference League bij Bodø/Glimt tegen een hele vervelende nederlaag aangelopen. In de 91e minuut ging de scheidsrechter gruwelijk in de fout door de bal op de stip te leggen. Ola Solbakken verzilverde het buitenkansje: 2-1.

De Noorse tegenstander werd vooraf de hemel ingeprezen vanwege de behaalde resultaten eerder dit seizoen. Bodø/Glimt, dat met 6-1 van AS Roma won en Celtic overklaste in de Conference League, werd geroemd om het power-tiki-taka. Tegen de Alkmaarders bleek al gauw dat beide ploegen aan elkaar gewaagd waren. AZ, dat met Tijjani Reijnders en Hakon Evjen startte, hield de Noorse stoomwals in bedwang. Trainer Pascal Jansen moest schuiven omdat de langer geblesseerde Fredrik Midtsjø en Jordy Clasie, die op de wedstrijddag niet fit genoeg bleek te zijn, afwezig waren. Zowel Bodø/Glimt als AZ was in de openingsfase slordig aan de bal, waardoor de strijd zich op het middenveld afspeelde. AZ zocht de ruimte nadrukkelijk achter de verdediging, maar een hechte Noorse defensie met de linies kort op elkaar hield de Alkmaarse aanvalsdrift in toom. Paal Via Amahl Pellegrino werd Bodø voor het eerst gevaarlijk, maar AZ kreeg na een half uur de grootste kans via Vangelis Pavlidis. De Griekse spits schoot hard op de paal na een pass op maat van Pantelis Hatzidiakos. Vlak voor rust was Pellegrino wel trefzeker namens de Noren met een rake kopbal: 1-0. Tekst loopt door onder de tweet.

Het initiatief kwam na de pauze vooral bij de controlerende Alkmaarders vandaan. Toch was de grootste kans voor Bodø/Glimt via Runar Espejord. De oud-speler van sc Heerenveen schoot na een fraaie aanval tegen doelman Peter Vindahl op en in de rebound voorkwam Dani de Wit met een tackle dat Pellegrino zijn tweede van de avond binnenschoot. Dankzij invallers Zakaria Aboukhlal en Kamal Sowah kreeg AZ wat meer aanvallende impulsen. Dat leidde tot meer opportunisme en wat meer dreiging. In de 73e minuut betaalde dat zich uit in de gelijkmaker via Aboukhlal. De rechtsbuiten rondde koelbloedig af na een fraaie aanval over de rechterkant met daarin een hoofdrol voor een functioneel hakje van oud-Bodø/Glimt speler Hakon Evjen. Onterecht Daarmee leek de invaller zijn ploeg een punt te bezorgen, maar in de 90e minuut ging het pijnlijk mis voor AZ. De scheidsrechter besloot de bal op de stip te leggen na een vermeende overtreding van Hatzidiakos. De verdediger speelde echter de bal, maar desondanks mocht Ole Solbakken aanleggen voor een strafschop. De spits wist daar wel raad mee en schoot Bodø/Glimt daarmee naar de 2-1 overwinning. Tekst loopt door onder de tweet.

De return is volgende week donderdag in Alkmaar. Dan wordt om 18.45 uur afgetrapt tussen AZ en Bodø/Glimt met als inzet een plaats in de kwartfinale van de Conference League. AZ speelt zondagavond om 20.00 uur in de eredivisie thuis tegen FC Twente. Opstelling AZ: Vindahl; Witry (Sowah/60), Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Evjen, Reijnders, De Wit; Sugawara, Pavlidis (Aboukhlal/60), Karlsson