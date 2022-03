Geen favoriet volgens deskundige Hakon Evjen bij Bodø/Glimt - AZ

Boven de poolcirkel maakt AZ zich op voor de Europese wedstrijd tegen Bodø/Glimt. Trainer Pascal Jansen en aanvaller Hakon Evjen kijken vooruit naar de confrontatie in de achtste finale van de Conference League. "Het is fijn om weer terug te zijn", begint de Noorse aanvaller Evjen.

Net als bij veel Scandinavische voetbalclubs ligt er ook in het onderkomen van Bodø/Glimt een kunstgrasmat. Tijdens de persconferentie confronteerde een journalist Jansen hiermee. "We hebben in Nederland ook ervaring met kunstgras", gaf de Alkmaarse oefenmeester als antwoord. "Ik vind het prima, maak me er niet druk over. Op ons trainingscomplex hebben we ook kunstgrasvelden."

De Noorse aanvaller speelde van 2017 tot 2019 bij Bodø/Glimt. "Ik moet zeggen dat ik deze club best wel gemist heb." Als ervaringsdeskundige weet Evjen alles van de tegenstander van AZ. Hier maakte trainer Pascal Jansen dankbaar gebruik van. "Evjen heeft mij wat details verteld. Al lijkt me dat logisch."

Reuzendoder

Door ruime een overwinning op AS Roma in de groepsfase van de Conference League en het uitschakelen van Celtic in de zestiende finale krijgt Bodø/Glimt langzaamaan de status van 'reuzendoder'. Toch is op papier AZ de favoriet. Zo is de begroting van de Alkmaarders vier keer zo veel als die van de Noren. En het Aspmyra stadion kent slechts 5635 plekken, terwijl het AFAS Stadion ruimte biedt aan 19.500 fans. "Het zijn twee goede teams en ik denk dat er geen favoriet is", hield Evjen zich op de vlakte. "Beide teams verkeren in goede vorm en daarom verwacht ik een pittige wedstrijd."

Fredrik Midtsjø

AZ moet het tegen de Noorse landskampioen doen zonder Fredrik Midtsjø. Dat is jammer voor hem, omdat hij niet in zijn thuisland kan spelen. Ook voor zijn teamgenoten is het een flinke aderlating. "Zijn power en ervaring zijn van onschatbare waarde voor ons", vertelt Jansen tegen de aanwezige pers. "Dit is helaas de realiteit en daar moet nu een ander het op zijn manier goed gaan doen." Midtsjø raakte anderhalve week geleden tegen Feyenoord geblesseerd en moest al de duels tegen Ajax en NEC aan zich voorbij laten gaan. "Vervelende is dat hij tijdens z'n revalidatie ook nog eens ziek werd. Hij traint nu op de club en ik hoop dat hij vrijdag weer bij de groep aansluit."

De achtste finale van de Conference League Bodø/Glimt - AZ begint morgenavond om 21.00 uur.