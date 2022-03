Dit kan AZ verwachten van reuzendoder Bodø/Glimt: attractief en power-tiki-taka

Het Noorse Bodø/Glimt klinkt als een grote onbekende dwerg voor AZ, maar de tegenstander in de Conference League is levensgevaarlijk. AS Roma en Celtic werden eerder volledig onder de voet gelopen met het kenmerkende power-tiki-taka. Dit is wat de Alkmaarders vanavond van reuzendoder Bodø/Glimt kan verwachten.

Fotballklubben Bodø/Glimt, zoals de club voluit heet, speelt haar thuiswedstrijden in het Aspmyrastadion. Met een capaciteit van 4.161 toeschouwers is het vergelijkbaar met een klein eerstedivisiestadion. Bodø ligt op 2.750 kilometer van Alkmaar (route zonder veerdiensten) en ligt zelfs boven de poolcirkel. De dikke winterjassen kunnen echter in de kast blijven, want het wordt deze week redelijk aangenaam weer met temperaturen boven nul.

Reuzendoder

De naam Bodø/Glimt spreekt verder ook niet echt tot de verbeelding. Het is een echte regioploeg met een begroting van 7 miljoen (vergelijkbaar met die van PEC Zwolle en Fortuna Sittard). Bodø promoveerde in 2017 naar de hoogste divisie in Noorwegen. In het daaropvolgende seizoen werd het elfde onder leiding van Kjetil Knutsen, waarna de ploeg zich definitief in de Noorse top vestigde. Bodø werd tweede en de laatste twee jaar landskampioen. De indrukwekkende manier waarop komt later aan bod.

Het kampioenschap, dat in heel Noorwegen volledig uit de lucht kwam vallen, leverde de een plaats op in de voorronde van de Champions League, maar daarin was het Poolse Legia Warschau te sterk. Meer succes boekten de Noren vervolgens in de kwalificatierondes van de Conference League. Daarin werd vakkundig afgerekend met Valur Reykjavik (3-0, 3-0), FK Pristina (1-2, 2-0), FK Zalgiris (2-2, 1-0).

