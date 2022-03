Steen door ruit vanwege oorlog Oekraïne: "We zijn geen Russische winkel"

Een winkel aan de Vijzelstraat in het centrum van Amsterdam die in de nacht van zondag op maandag een steen door de ruit kreeg, heeft aangifte gedaan. De steen werd gegooid vanwege de situatie in Oekraïne. De eigenaren balen van de situatie, zeker omdat er geen Russische producten worden verkocht in de winkel.

De eigenaren denken dat door de naam van de winkel, Priwet Rossia, ervan uit wordt gegaan dat het een Russische winkel is. Het stel vertelt juist pro-Oekraïne te zijn. Zo hebben ze in de winkel de Oekraïense vlag hangen om steun te uiten en deelden ze voor het protest van afgelopen zondag gratis geel-blauwe vlaggetjes uit.

Ze laten weten dat zij al een week lang worden bedreigd door iemand uit Oekraïne en ervan uitgaan dat diegene ook de steen door de ruit heeft gegooid. Eerder kregen ze een brief waarin staat dat ze 'moeten oppassen op de ruiten'.

Het stel dat de winkel beheert, is van Armeense afkomst en heeft de winkel in januari overgenomen. Het stel laat weten aan AT5/NH Amsterdam dat zij bijna geen Russische producten verkopen, op wat snoepgoed na, maar juist producten uit alle Slavische landen, vooral uit Polen.

"We hebben een probleem met Poetin en de Russische staat, niet met de Russische bevolking of Russische Amsterdammers"

Burgemeester Femke Halsema reageerde gisteren via Instagram op de actie tegen de winkel. "We hebben een probleem met Poetin en de Russische staat, niet met de Russische bevolking of Russische Amsterdammers. Net als Oekraïners kunnen zij op onze bescherming rekenen. Deze oorlog mag niet tot discriminatie leiden."

De winkel aan de Vijzelstraat is niet de enige winkel in Amsterdam die bedreigd wordt. De eigenaar van een andere winkel aan de Nickeriestraat in West, waar ook amper Russische producten worden verkocht, zegt telefonisch te worden bedreigd.