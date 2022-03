Amsterdam helpt Oekraïne: basisschool houdt sponsorloop, voetbalclub doneert kantine-opbrengst

Vandaag is de landelijke actiedag voor Giro 555, waarop geld wordt opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Op meerdere plekken in Amsterdam zijn er doneeracties georganiseerd en de landelijke radio- en tv-zenders slaan de handen ineen.

In de stad zijn er meerdere initiatieven. Zo houdt basisschool De Nautilus vandaag een sponsorloop. Alle leerlingen, dus ook de kleuters, rennen rondjes van 300 meter lang om een houten speeltuin.

Rondvaarten

Langs de grachten bieden verschillende schippers vandaag rondvaarten aan. De tochten beginnen en eindigen bij de kade voor de Hermitage. Een kaartje kost 15 euro en de rondvaart duurt ongeveer een uur. Meer dan tien boten doen mee aan de vaart. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur varen ze herhaaldelijk rondjes. Voor de rondvaarten kun je niet reserveren.

De actie wordt georganiseerd door Gerrit Bakker, een gepensioneerd biologiedocent die inmiddels freelance schipper is. "Ik heb dagen met mijn ziel onder mijn arm gelopen", vertelt Bakker, "totdat ik het idee kreeg om dit te gaan doen."

Al in de afgelopen week werden er in de stad initiatieven opgestart ten behoeve van Giro 555. Zo doneerde de Johan Cruijff Arena gisteren een deel van de wedstrijdopbrengst van Ajax-RKC en vonden er in het Concertgebouw benefietconcerten plaats.

Nachtclubs

Naast de actiedag van vandaag wordt er op andere dagen ook van alles georganiseerd om de getroffen Oekraïners te steunen. Zo doneerde voetbalclub SDW uit West de volledige kantine-opbrengst van afgelopen weekend aan Giro 555.

Op 19 maart organiseren zo'n twintig nachtclubs een gezamenlijke inzamelingsactie onder de noemer 'De Nacht staat op voor Oekraïne', verwijzend naar een eerdere actie als protest tegen de coronamaatregelen. Er is al een crowdfunding opgestart. Naast deze nieuwe initiatieven zijn er ook lang lopende initiatieven zoals een vluchteling in huis nemen.

Landelijke tv- en radio-actie

Op diverse radiostations begon vanochtend om 6.00 uur al een gezamenlijke actiedag vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Het is een samenwerking van NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Vanavond van 20.30 uur tot 23.00 uur is op NPO 1, RTL4 en SBS 6 het programma Samen in actie voor Oekraïne te zien.

Luchtalarm

De gemeente waarschuwt dat vandaag, net als iedere eerste maandag van de maand, om 12.00 uur het luchtalarm wordt getest. "Vanwege de oorlog in Oekraïne kondigt de overheid de maandelijkse test van de sirenes deze keer extra aan. Zo willen we voorkomen dat er onrust ontstaat wanneer de sirenes afgaan. Schrikt u dus niet!"

Aan het begin van de actiedag stond de teller op 21 miljoen euro.