Mogelijke aderlating voor FC Volendam: basisspeler Walid-Ould Chikh breekt pols

FC Volendam moet het mogelijk even stellen zonder Walid Ould-Chikh. De middenvelder heeft anderhalve week geleden tegen Helmond Sport zijn pols gebroken. Vrijdag tegen VVV-Venlo deed hij nog negentig minuten mee.

Ould-Chikh plaatste vanmiddag een foto vanuit een ziekenhuisbed op Instagram. In zijn story is te zien dat zijn linkerpols in het gips zit na een operatie.

Aan NH Sport laat de middenvelder weten dat hij de kwetsuur opliep tegen Helmond Sport op vrijdag 25 februari. Tegen VVV-Venlo moest hij vrijdag voorzichtig doen, maar het jongere broertje van Bilal Ould-Chikh speelde wel de wedstrijd uit.

Het is nog onduidelijk hoe lang Walid Ould-Chikh is uitgeschakeld.