Heel veel kansen maar geen goals in Venlo bij VVV tegen FC Volendam

Voor de tweede keer dit seizoen heeft koploper FC Volendam met 0-0 gelijkgespeeld. In Stadion De Koel in Venlo kregen beide ploegen meer dan voldoende mogelijkheden om te scoren, maar de bal wilde er niet in. De paal stond meerdere keren een doelpunt in de weg.

In de openingsfase moest ex-AZ'er Richard Sedlacek al gewisseld worden, nadat hij na een sliding verkeerd terecht kwam. De speler van VVV werd met een brancard van het veld gedragen. Daarna pakte FC Volendam het uitstekend op met veel mogelijkheden. Met name Robert Mühren had kunnen scoren, maar de clubtopscorer had zijn vizier niet op scherp staan. De spits wist alsnog het net te vinden, maar de assistent-scheidsrechter zag dat Mühren buitenspel stond.

Het middenveld van Volendam (Oristanio, Walid Ould-Chikh en Deul) speelde sterk, waardoor de ploeg van trainer Wim Jonk de wedstrijd onder controle had. Desondanks kreeg ook de thuisploeg kansen in de eerste helft. Rayan El Aslak testte doelman Barry Lauwers, die de zieke Filip Stankovic verving, met een laag schot.

Kansen over en weer na rust

Ook na rust was het levendige en leuke wedstrijd. FC Volendam ging op jacht naar de winnende goal, maar stuitte op de paal. Bilal Ould-Chikh haalde uit vanaf de rechterkant en zag zijn bal afketsen tegen het aluminium. Ook VVV was heel dichtbij een doelpunt. Joeri Schroijen kwam vanaf links naar binnen en haalde uit. De bal ging via de binnenkant van de paal achter Lauwers langs over de achterlijn.

Ook in blessuretijd kreeg Volendam nog een ultieme mogelijkheid om drie punten mee te nemen naar Noord-Holland. Boy Deul kopte van dichtbij in de handen van keeper Delano van Crooij: 0-0.