Twee volle zeecontainers met medisch materiaal na inzamelactie in Hal25 voor Oekraïne

Om alle hulp in goede banen te leiden, is er nauw contact met andere organisaties en initiatieven. "We bellen veel met Haarlem, daar wordt dag in dag uit ingezameld voor Oekraïne. Het is fijn dat de samenwerking met partijen heel hecht is. We staan veel sterker met meerderen dan alleen. Hoe corny dat ook klinkt, het is wel zo."

Met het gedoneerde materiaal kunnen volgens Otter meer dan twee zeecontainers gevuld worden. "We hebben ons voor de inzameling gericht op specifiek medisch materiaal, wat hard nodig is in de Oekraïense getroffen steden. Vanmiddag laden we de eerste vrachtwagen in, die morgenochtend zal vertrekken."

Mensen uit de regio kregen gistermiddag in Hal25 de gelegenheid om medische goederen voor Oekraïne af te geven. Mede-organisator Mike Otter is nog een beetje verbluft van het succes: "Het is altijd lastig om vooraf te voorspellen hoeveel zo'n inzameling zal opbrengen, maar het ging super. Van twaalf tot half vijf 's middags stroomden er mensen binnen. Het was een grote opkomst, maar gelukkig hadden we een groot team aan handjes die ons wilden helpen."

Nadat de eerste vrachtwagen morgen is vertrokken, zal ongeveer een week later de tweede lading richting Oekraïne rijden. Die lading wordt door niemand minder gebracht dan de brotherhood uit regio Alkmaar, de vriendengroep waar NH Nieuws vorige week mee sprak .

Een probleem waar verschillende hulporganisaties tegenaan lopen is dat niet alle benodigdheden, zoals zware medicatie op recept, zomaar kunnen worden meegegeven. "Insuline en zware pijnstilling kunnen we niet meegeven, omdat je daar bepaalde papieren voor nodig hebt. Het is jammer dat we daar tegenaan lopen, want ook dat is hard nodig. We zijn nu samen met de organisatie in Haarlem aan het zoeken naar een oplossing."

Tonny van de Ven (38) verwacht in totaal drie vrachtwagens te kunnen vullen. Hij had niet durven dromen dat de actie zoveel zou opleveren. "Jezus, het is helemaal ontploft, niet normaal", reageert hij een beetje beduusd. "We hebben onwijs veel spullen opgehaald, ook gister in Hal25 is er bizar veel gedoneerd. Niet alleen basisscholen doen mee, zelfs FC Utrecht kreeg lucht van onze actie. Ook zij hebben een gigantische inzameling gehouden en alles aan ons gedoneerd."

Lastige reis

Naast medische goederen heeft de vriendengroep ook veel gelddonaties ontvangen. "Er zijn echt megabedragen aan ons overgemaakt. Dit storten we allemaal naar Giro555."

Volgende week zaterdag hoopt hij met de tweede vrachtwagen naar het oorlogsgebied af te reizen. "We ontvangen steeds meer berichten dat het erg lastig is aan de grens, dus het wordt een tricky reis. Maar we gaan er hoe dan ook heen."