Drie maten lappen gewonde soldaten op in Kiev, vriendengroep reist hen achterna

De oorlog in Oekraïne heeft al aan tientallen burgers het leven gekost en miljoenen zijn op de vlucht geslagen. Tonny van de Ven (38) uit Heiloo is samen met zijn vriendengroep een grote hulpactie gestart, nadat drie van z'n kameraden vorige week naar Kiev vertrokken om daar gewonde soldaten op te vangen. "We willen de bevolking helpen, dus we rijden naar de grens met goederen die echt nodig zijn, zoals verband en andere medische hulpmiddelen. Alle hulp is welkom."

De Russische invasie in Oekraïne komt voor deze Heiloose vriendengroep akelig dichtbij, legt Tonny uit. "Wij zijn een brotherhood, een motorclub uit regio Alkmaar, bestaande uit een bij elkaar geraapt zooitje vrienden. Inmiddels kennen we elkaar alweer bijna twintig jaar. Drie van ons komen uit Oekraïne en hebben daar familie wonen. Ongeveer een week geleden zijn ze naar Kiev vertrokken om daar hulp te verlenen aan gewonde soldaten."

Een groot Russisch militair konvooi van 64 kilometer lang rijdt momenteel richting de hoofdstad. Daar is volgens de drie vrienden een groot gebrek aan medische hulpmiddelen. "Nu onze vrienden in Kiev zitten, komt het allemaal heel dichtbij. Als je de verschrikkelijke beelden op tv ziet, breekt je hart. Dit is het minste dat we voor de Oekraïense bevolking kunnen doen."

Alles op alles

De achtergebleven vrienden zetten nu alles op alles om binnen twee weken een vrachtwagen vol medische goederen aan de grens van Polen af te leveren. "We brengen de spullen tot aan de grens, zelf gaan we Oekraïne niet in. Nadat we de goederen hebben overhandigd, gaan we direct weer terug naar Nederland. We hebben gehoord dat dit nogal gevoelig ligt en sommige hulp aan de grens wordt tegengehouden."

Tonny heeft verschillende bedrijven en organisaties benaderd en om hulp gevraagd. "Er wordt best gehoor gegeven aan onze oproep, dus het loopt al een beetje, maar we hebben echt nog veel meer hulp nodig."

De vriendenclub hoopt daarom dat meer bedrijven zich aanmelden, zodat ze straks met een volle vrachtwagen richting de grens kunnen rijden. "Misschien hebben bedrijven nog middelen liggen die bijvoorbeeld over datum zijn en daardoor niet meer verkoopbaar. We willen met een vrachtwagen vol vertrekken, dan maken we echt een verschil."

De groep hoopt binnen twee weken naar Oekraïne af te reizen.