'Binnen een uur vier chauffeurs': Hoe komen alle ingezamelde spullen in Oekraïne?

Noord-Hollanders zetten massaal inzamelingsacties op voor vluchtelingen uit Oekraïne. De spullen komen wel en ook chauffeurs melden zich aan. Ingewikkelder is de bestemming: die blijft onduidelijk tot de dag van vertrek en controle over de uitgifte wordt uit handen genomen.

Het lastigste vindt hij dat hij geen controle heeft over de spullen. “Normaal gesproken lopen wij in de ziekenhuizen en kindertehuizen waar onze spullen terecht komen. Nu moet je het aan andere hulporganisaties overlaten.”

Hoe en waar de chauffeurs precies het land inrijden is zaterdag, op de dag van vertrek, pas te zeggen. Nijssen heeft contact met de Oekraïense ambassade in Den Haag, die spreekt over een speciale ‘corridor’, gang, voor hulporganisaties. “Bij zo’n 'corridor' worden alleen wagens met een speciaal teken, zoals het Rode Kruis, toegelaten. Maar hoe dat precies werkt en waar het gaat zijn, dat weet ik niet.”

Al dertig jaar vervoert Dick Nijssen, voorzitter van Stichting Holland-Oekraïne, goederen naar Oekraïne. Normaal gesproken brengt zijn organisatie het zelf weg en ziet hij met eigen ogen waar de spullen terecht komen. Door de oorlog laat hij het vervoer nu over aan Oekraïense chauffeurs met Oekraïense wagens, die terug willen naar hun familie in het thuisland.

Eerdere reportage: Nijssen over moeilijkheden rondom transport. - NH Nieuws

Spullen naar vluchtelingen in Polen

De Poolse Natalia Rokosz zamelt in Amsterdam spullen in voor Oekraïense vluchtelingen in Polen. Vandaag heeft ze bij LOADS.amsterdam een plek geregeld waar spullen kunnen worden gebracht. Het eerste transport zal vrijdag beginnen.

“Ik heb een groot netwerk in Polen en voelde daarom dat ik zo’n actie moest opzetten. Ik heb grote Europese transportbedrijven gebeld, met locaties in Nederland en Polen. Al een uur na mijn oproep had ik vier chauffeurs die de spullen van Nederland naar Polen wilden brengen.”

Gratis chauffeurs

De chauffeurs rijden vrijwillig. Wat niet gratis is, is de brandstof. “Dat is het belangrijkste obstakel, geld vinden voor brandstof. Sommige grote bedrijven betalen het zelf, maar de kleinere bedrijven kunnen dat niet. Dat geld regel ik via fondsen.”

De spullen worden vanuit Nederland naar het zuidoosten van Polen gereden. Een Poolse hulp-organisatie houdt bij waar de vluchtelingen zich bevinden, zodat de spullen naar de juiste plek worden gestuurd. Eenmaal daar neemt de Poolse organisatie het over. Doordat de situatie zo vaak verandert en de vluchtelingen veel verplaatsen, is op de dag van transport pas duidelijk waar de chauffeurs de spullen heen kunnen brengen.

Rokosz roept iedereen op vanmiddag alles wat ze kunnen missen te brengen naar de locatie in Amsterdam-Noord. Dringend zijn vijf houten pallets nodig, maar ook warme kleding, slaapspullen, medicijnen en eten zijn gewenst.

Zonder buitenlandse connecties

Maar ook zonder connecties in Polen of Oekraïne kun je een verzamelactie op touw zetten. Marjolijn Sleven uit De Goorn leeft erg mee met de vluchtelingen en wilde ook iets op touw zetten. "Ik heb de ruimte om spullen te verzamelen en ik ken via mijn werk bij de gemeente en kinderopvang veel mensen die kunnen helpen."

Voor haar gaat het transport niet verder dan Limburg. Ze hoopt nog iemand met een vrachtwagen te vinden, maar anders rijdt ze met vrienden naar Limburg om de spullen daar af te leveren. Stichting Platform Samenwerking Nederland-Oekraïne neemt de spullen daar over om mee te nemen. "Zij hebben de connecties daar, dus kunnen zij dat beter doen. Maar lokaal kan ik wel iets betekenen."