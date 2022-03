Bergens college: 'Wonen in vakantiehuisje moet makkelijker worden'

Voor het wonen in een recreatiewoning bestaat al een regeling. Volgens het college wordt hier te weinig gebruik van gemaakt, omdat de vergunningsaanvraag te ingewikkeld en duur zou zijn. Hierdoor zouden mensen eerder illegaal in een vakantiewoning wonen.

Dinsdag stemde het college in met het 'Facetbestemmingsplan Recreatie', waarin beide maatregelen zijn vastgelegd. Als het bestemmingsplan door de raad wordt aangenomen, geldt het in de gehele gemeente.

Ook wil het college de 'wildgroei' van nieuwe recreatieparken 'een halt toeroepen'. Volgens het college zijn meer vakantieparken 'slecht voor de leefbaarheid van de dorpen' en zorgen ze voor een 'te eenzijdig vakantieaanbod'. Vooral in Schoorl is dit het geval, vertelt de wethouder. Vorig jaar lieten inwoners van dat dorp al aan de gemeenteraad weten helemaal klaar te zijn met de parken.

De wethouder geeft aan dat de aanpassing nodig is om het woningtekort tegen te gaan: "Het zou een goede oplossing zijn voor veel jongeren die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. Met deze nieuwe regeling halen we deze bewoning uit de illegaliteit."

"Recreatieparken, zeker wanneer het er te veel zijn, zorgen voor veel overlast bij inwoners", volgens Valkering. "Ze trekken veel verkeer aan en zorgen het hele jaar door voor overlast van bijvoorbeeld houtkachels. Als de campings dan toch moeten verdwijnen dan zie ik daarvoor liever betaalbare woningen terugkomen voor onze inwoners."

Naast het verbod op nieuwe recreatieparken is ook het uitbreiden van bestaande parken in het nieuwe bestemmingsplan niet langer mogelijk. Dit verbod gaat per direct in, maar 'vervalt als de gemeenteraad zou besluiten het bestemmingsplan niet vast te stellen of te lang wacht met het vaststellen daarvan'.

Eerst voor tien jaar

Als de nieuwe regels door de raad worden goedgekeurd, gelden ze in eerste instantie voor en periode van tien jaar. Tussentijds wordt geëvalueerd of ze helpen om het woningtekort op te lossen.

Het bestemmingsplan ligt vanaf 4 maart voor zes weken ter visie, zodat inwoners nog op- of aanmerkingen op het plan kunnen hebben. Daarna wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Wanneer de gemeenteraad instemt, kunnen de nieuwe vergunningen worden aangevraagd.