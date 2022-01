Schoorlse vakantiegangers 'uitgerookt' door houtkachels en jacuzzi's

Tot afgelopen zomer genoten Dick en Diana Tol uit het Zuid-Hollandse Rozenburg altijd met volle teugen van hun vakantiehuisje in Schoorl. Maar sinds de opening van een naastgelegen vakantiepark is het afzien. Oorzaak: de rokende schoorstenen van de houtkachels, buitenkachels en houtgestookte jacuzzi's. "Ik word hier best triest van."

Ze zijn niet de enigen op het chaletpark Aagtdorperduinen die last hebben van de rook. Sinds de opening vorig jaar van het naastgelegen luxe vakantiepark van Landal zijn er zelfs mensen die na tientallen jaren hun huisje willen verkopen. "Mensen met luchtwegproblemen kunnen hier gewoon niet meer komen", zegt beheerder Jaap van Egmond. "Waarom staat de gemeente dit toe? Het is toch niet meer van deze tijd."

"Het is al als je hier komt aanrijden en dan zien we dat er zo'n jacuzzi aan staat. Dan denk je meteen 'ojee, weer die rook'. Ons plezier gaat er zo wel van af", zegt Dick Tol. "Ik word er gewoon verdrietig van", zegt zijn vrouw Diana. "We komen hier juist voor de frisse lucht. Thuis zitten we midden tussen de industrie. Nu denk ik: hoe hou ik het hier vol."

De gemeente Bergen is zich ervan bewust dat het stoken van hout voor overlast en gezondheidsklachten kan zorgen. "Maar er valt weinig tegen te doen", laat een woordvoerder weten. "Er is geen landelijk beleid of regelgeving waarin staat wanneer er sprake is van overlast. We kunnen de overlast simpelweg niet meten."

Daarnaast kunnen gemeenten houtkachels en haarden niet verbieden of gebruiken als weigeringsgrond bij het verlenen van een omgevingsvergunning, omdat ze zijn toegestaan op de Europese markt. "We richten ons op dit moment dan ook vooral op voorlichting over verantwoord stookgedrag."

Volgens woordvoerder Jeannette ten Kate van Landal voldoen de kachels op het vakantiepark in Schoorl aan de meest recente eisen op het gebied van techniek en milieu. "We hebben de nieuwste generatie houtkachels geïnstalleerd en er gelden stookregels zoals het gebruik van goed gedroogd hout. De houtkachel is juist voor veel gasten de reden om hier te boeken." De klachten van omwonenden leiden volgens haar voorlopig niet tot aanpassingen. "Het park is net nieuw."

Een gezellig vuurtje

Dick en Diana Tol verwijten de gasten van het Landal vakantiepark niets. "Die mensen komen hier voor een weekend of midweek en we snappen ook dat het gezellig is om na een wandeling een vuurtje te stoken. Maar wij zitten ermee. Het zijn vooral de lage schoorstenen van de hottubs en buitenkachels waar we last van hebben. Die rook hangt laag."

Het Landalpark ligt midden tussen de huisjes van Aagtdorperduinen. "Komt de wind uit het zuidwesten heeft de ene helft van ons park er last van. En als de wind draait, zitten de mensen op onze tweede locatie in de rook", legt beheerder Van Egmond uit. Op zijn park is open vuur juist verboden. "We houden rekening met elkaar."

De familie Tol heeft net een nieuw chalet en wil haar fijne plekje niet zomaar opgeven. Het echtpaar hoopt dat Landal hen tegemoet zal komen. "Het kan toch niet zo zijn dat zij gezellig vakantie vieren en dat wij moeten vluchten", zegt Diana. "Een extra filter kan al heel veel schelen", meent haar man. "Maar het ergste zijn de houtgestookte jacuzzi's. Maak daar elektrisch verwarmde baden van. Op zonnepanelen."