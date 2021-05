Geen extra toeristische verhuur in kustdorpen, 'gevoel van onveiligheid neemt toe'

Het aantal dagen dat (tweede) woonhuizen in Bergen aan Zee en een flat in Egmond aan Zee mogen worden verhuurd moet niet worden verruimd. Het aantal woningen waar niemand woont zou groeien, waardoor spookdorpen en -straten ontstaan. "Het gevoel van onveiligheid neemt daarmee toe. Om daar een einde aan te maken, zetten we in op meer permanente bewoning aan zee", verklaart wethouder Klaas Valkering.