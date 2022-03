Telstar-verdediger Tugarinov is enige Russische voetballer in Nederland: "Hij maakt zich grote zorgen"

Op de Nederlandse voetbalvelden zijn de laatste jaren weinig tot geen Russische of Oekraïnse spelers gesignaleerd. Met Roman Tugarinov loopt bij Telstar momenteel de enige in het Nederlandse betaald voetbal rond. De Russische centrale verdediger was vandaag afwezig op de afsluitende training.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland speelt daardoor ook een rol bij de Velsenaren. Trainer Andries Jonker heeft deze week met Tugarinov een uitgebreid persoonlijk gesprek gehad om over de situatie te spreken. "Hij maakt zich hele grote zorgen."

Jonker wilde niet ingaan op zijn situatie. Het is onduidelijk of de verdediger afwezig is vanwege een blessure of vanwege een privésituatie. "Dat gesprek blijft tussen hem en mij." De wedstrijd tegen TOP Oss moet Tugarinov vanwege zijn rode kaart tegen Helmond Sport sowieso missen.

NH Sport maakte eerder onderstaande reportage over Roman Tugarinov.