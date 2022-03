Geen paniek bij Ten Hag, maar Ajax moet wel snel beter in 'finales van het seizoen'

"Het is maart, het seizoen gaat beginnen." Die uitspraak deed Ajax-trainer Erik ten Hag vanmiddag op de persconferentie voorafgaand aan het bekerduel met AZ. Morgenavond staan de twee Noord-Hollandse clubs tegenover elkaar in de halve finale.

Ajax-trainer Erik ten Hag - Pro Shots / Jasper Ruhe

Zondag ging het voor Ajax lelijk mis tegen Go Ahead Eagles. In Deventer verloren de Amsterdammers voor het eerst in ruim een jaar een uitwedstrijd. Ook vorige week woensdag tegen Benfica (2-2) in de Champions League ging het niet vlekkeloos. "De eerste helft tegen Benfica was prima, daarna hebben we anderhalve wedstrijd niet goed gespeeld. We hebben gezegd wat beter moet en het moet snel verbeteren. Het is maart, het seizoen gaat beginnen.

Het zijn allemaal finales. We moeten er tegenaan", zegt een strijdvaardige Ten Hag.

Quote "Destijds hebben zij een tactische aanpassing gedaan, maar het wil niet zeggen dat ze dat morgen ook gaan doen" AJAX-TRAINER ERIK TEN HAG

Eerder dit seizoen tegen AZ liep het ook slecht af voor de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena verloor de ploeg van Ten Hag met 2-1. "Ik heb die wedstrijd teruggekeken deze week", geeft de trainer aan. "Destijds hebben zij een tactische aanpassing gedaan, maar het wil niet zeggen dat ze dat morgen ook gaan doen. Er zit ontzettend veel drive in die ploeg en dat blijkt ook uit de reeks van achttien ongeslagen wedstrijden die ze hebben. Het is een finale en we kijken er met z'n allen naar uit." Mazraoui afwezig, Timber waarschijnlijk terug Ajax zal het in Alkmaar moeten doen zonder Noussair Mazraoui. De rechtsback heeft na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles last gekregen van zijn knie. Ook Brian Brobbey is niet inzetbaar. Hij richt zich nu op de return tegen Benfica over twee weken. Jurriën Timber lijkt daarentegen weer fit, nadat hij de wedstrijd van zondag aan zich voorbij moest laten gaan. In de competitie kreeg Ajax pas zeven tegendoelpunten in 24 wedstrijden. Dat zijn er zeven meer dan in de KNVB-beker, want tegen Barendrecht, Excelsior Maassluis en Vitesse hielden verschillende keepers hun doel schoon. "De organisatie staat verdedigend heel erg goed. Daley Blind heeft daar een belangrijke rol in qua positionering en coaching. En aan de bal brengt hij zo veel in zijn passing. Dat is een absolute toegevoegde waarde in ons aanvalsspel", legt Ten Hag uit. Wijndal naar Ajax? Nico Tagliafico, die de afgelopen seizoenen steevast een basisplaats had als linksback, begint daardoor steeds op de bank. Als de Argentijn deze zomer vertrekt wordt AZ-aanvoerder Owen Wijndal mogelijk zijn vervanger. "Hij staat al een tijdje op ons lijstje", geeft Ten Hag aan.

Quote "Ik ben er zeker van dat we over niet al te lange tijd weer de oude Onana gaan zien" Ajax-trainer Erik ten Hag

André Onana zal morgen het doel verdedigen tegen AZ na het uitvallen van Remko Pasveer en Jay Gorter. "Ik denk dat hij zo blij is dat hij weer onder de lat kan staan", vertelt Ten Hag. "Het is gewoon een natuurtalent. Bij dit soort mensen gaat het stappen maken ook heel snel. Ik ben er zeker van dat we over niet al te lange tijd weer de oude Onana gaan zien." Neres gevlucht uit Oekraïne Ten Hag ging tot slot in op de situatie van ex-Ajacied David Neres. De Braziliaan vertrok deze winter van Ajax naar Shakhtar Donetsk. Vanwege de oorlog in Oekraïne is hij zaterdag het land uit gevlucht. Dat zorgde voor veel opluchting binnen Ajax. "Neres heeft contact gehad met de spelers en met onze teammanager. We zijn blij voor hem dat hij uit de oorlogssituatie is en dat hij weer veilig is. Antony heeft er een paar dagen last van gehad. Hij was heel erg bezorgd over zijn goede vriend. Dat is ook begrijpelijk als je de band ziet tussen die twee." AZ - Ajax begint morgenavond om 20.00 uur. NH Sport is er live bij met een extra uitzending op NH Radio van 19.00 tot 23.00 uur.