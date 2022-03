De 'Glasbak' nu écht tegen de vlakte: nog onbekend wat er met terrein gebeurt

Het laatste gedeelte van de voormalige gevangenis in Zwaag wordt de komende weken opgedoekt en het terrein schoongeveegd. En daarmee verdwijnt de 'Glasbak' definitief uit het straatbeeld. "We zijn nu het laatste puin aan het breken en opschonen. Dan zijn we klaar", legt Eric Zaal van VSM Sloopwerken uit.

Door de regen is het terrein omgetoverd tot een modderpoel. "Het is hier net een zwembad", zegt Eric Zaal van VSM Sloopwerken lachend. Hij voert de mega klus uit. "Als je niet oppast, sta je tot je knieën in de grond."

De stortbuien zorgen er wel voor dat de werkzaamheden lastig uit te voeren zijn. Maar, zo zegt Zaal: "We lopen op schema. Ook zijn we afhankelijk van het weer. Zoals gisteren is niet te doen."

Hij verwacht dan ook tussen nu en twee weken klaar te zijn. "We zitten in de afrondende fase", zo zegt Zaal. Ook het tijdelijke hekwerk, dat het terrein moet afsluiten van de buitenwereld, staat er al. Enkele vrachtwagens staan in colonne voor de hekken klaar om de laatste resten puin op te halen.

Invulling?

Het is nu de vraag wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid ruimte die vrijkomt als het zover is. De gemeente Hoorn geeft aan dat ze nog in gesprek zijn over de exacte invulling hiervan.

Eerder werd er al gesproken over de komst van woningbouw of tijdelijke tiny houses, maar de gemeente zegt dat dat nog niet duidelijk is. "Er ligt nog geen concreet plan op tafel", licht een woordvoerder toe.