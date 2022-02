Herkomst op stranden aangespoelde olie is niet meer te achterhalen

De bolletjes olie die op de Nederlandse én de Belgische stranden aanspoelden komen van dezelfde bron, maar het is niet meer te achterhalen welk schip de olie voor de kust in de Noordzee heeft geloosd. Dat concluderen Nederlandse en Vlaamse onderzoekers.

De talloze bolletjes olie spoelden onlangs na storm Corrie aan op de Noord-Hollandse stranden van Zandvoort tot en met Bergen aan Zee. Inmiddels zijn de stranden zo goed als schoongemaakt.

Olie met laag zwavelgehalte

Ook aan de Vlaamse kust spoelden de bolletjes aan. Uit monsters blijkt dat die olie overeen komt met de aangespoelde olie op onze stranden. Het gaat om very low sulfur fuel oil, oftewel zware stookolie met minder dan 0,5 procent zwavel erin. Het is olie die sinds een jaar of tien op schepen wordt gebruikt.

Eerder sloten de onderzoekers al uit dat de olie niet van één vaste plek kon komen. Het moet van een varend schip komen, maar welke, dat blijft de vraag. "Als we een mogelijke vervuiler zouden hebben, kunnen we de vergelijking maken. Er zijn te veel schepen die deze route nemen om overal een monster af te nemen", laat één van de Vlaamse onderzoekers weten.