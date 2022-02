Bolletjes olie op meerdere stranden in de provincie aangetroffen, vogels besmeurd

Niet alleen bij Zandvoort en Bloemendaal aan Zee, maar ook op andere stranden aan de Noord-Hollandse kust zijn kleine plakkerige bolletjes olie aangespoeld. Ook in IJmuiden, Egmond en Bergen aan Zee zijn ze aangetroffen, zo meldt Rijkswaterstaat. Ondertussen spoelen er ook met olie besmeurde vogels aan.

Oliebolletje op het strand - Michael van der Putten / NH Nieuws

De Kustwacht heeft per helikopter proberen uit te zoeken waar de olie vandaan komt, maar zonder resultaat. Ook satellietbeelden geven geen uitsluitsel. Vanuit de lucht is er geen grote olievlek te zien. Het gaat om stookolie, wat is aangespoeld op de Noord-Hollandse stranden. "Het wordt nog heel moeilijk te herleiden waar de olie vandaan komt", aldus Remco de Korte, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Of de botsing tussen de schepen Julietta D en olietanker Pechora Star, vorige week tijdens storm Corrie, een mogelijke oorzaak kan zijn, is volgens Rijkswaterstaat niet te concluderen. Gemeenten moeten zelf opruimen Net als maandag zijn medewerkers van Spaarnelanden en een groep vrijwilligers weer op het strand van Zandvoort aanwezig om de kleverige 'oliebolletjes' op te ruimen. "Het was vandaag ongeveer dezelfde hoeveelheid als gisteren. Als er vannacht weer stookolie aanspoelt, gaan we morgen weer verder", aldus een woordvoerder van Spaarnelanden. Zolang het om minder dan 5 kuub gaat, ruimt Rijkswaterstaat het niet op. Die opdracht komt dan bij de gemeenten te liggen. "We doen dat in goed overleg met de gemeenten. Er ligt nu niet een dusdanige hoeveelheid dat wij het gaan opruimen. Pas als het echt grootschalig wordt, is het onze taak. Je ziet nu ook dat op de ene plek wat meer ligt en op de andere plek weer een stuk minder", vertelt Remco de Korte van Rijkswaterstaat. Tekst loopt door na video. Maandag gingen medewerkers van Spaarnelanden en andere vrijwilligers het strand op om de kleverige olie op te ruimen, zoals je hieronder kunt zien:

Olie opruimen op het strand van Zandvoort - NH Nieuws

Vogels met olie besmeurd Inmiddels spoelen er ook vogels langs de kust aan, als dan niet besmeurd met olie. Bij het Vogelhospitaal in Haarlem merken ze dat ook. "Sinds begin februari zijn er achttien zeevogels binnengebracht. Daaronder waren er vier, vooral zeekoeten, die met olie besmeurd waren. Daarnaast gaat het om jonge vogels die onderkoeld en erg verzwakt zijn. Zij voeren zichzelf op basis van hun zicht en door de storm was dat niet mogelijk. Het water vertroebelt en dan zien ze niks. Het zijn vooral de 1-jarigen en dat gebeurt wel vaker tijdens de winter", aldus beheerder Maria Elisa Hobbelink. Het zijn pittige tijden voor het Vogelhospitaal, aangezien de vogelgriep ook nog steeds heftig om zich heen grijpt. "Besmette vogels moeten apart gehouden worden van de anderen, ze gaan tien dagen in quarantaine. Daar zijn hele strenge protocollen voor. Daarbij komen nu ook nog de met olie besmeurde vogels, die ook apart moeten worden gehouden en waar we heel erg mee moeten oppassen." Tekst loopt door na foto.

Een besmeurde zeekoet krijgt via een maagsonde voeding toegediend - het Vogelhospitaal

Simone Jay is coördinator bij Stichting Olievogelopvang Nederland (SON-RESPONS), een organisatie die vogelopvangcentra ondersteunt bij grote incidenten, zoals bijvoorbeeld grote olielekkages op zee. "We noemen dit nu nog een 'klein incident'. Van de opvangcentra waar wij mee samenwerken weet ik dat er de afgelopen dagen zo'n 20 met olie besmeurde vogels binnen zijn gebracht. Dan gaat het om de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Zeekoeten, maar ook meeuwen en één alk. Ik heb gehoord dat de olie ook langs de Belgische kust is aangetroffen, maar vooralsnog zijn daar geen vogels gevonden." Meer vogels zullen stranden Jay verwacht dat er de komende dagen nog wel meer besmeurde zeevogels zullen stranden langs de kust. "Het gaat om vogels die door het oppervlaktewater duiken naar voedsel en dan besmeurd raken. Door de olie verliest het verenpak zijn isolerende werking en daardoor raken de vogels onderkoeld en verzwakt." Rijkswaterstaat kan moeilijk inschatten hoe de komende dagen gaan verlopen. "We houden het goed in de gaten en staan in nauw contact met de Kustwacht."