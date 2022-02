Belgisch onderzoek: stookolie op stranden zeer waarschijnlijk door recente lozing of incident

De bolletjes stookolie die op de Noord-Hollandse stranden aanspoelen, moeten wel van een modern schip afkomstig zijn. Daarmee vervalt de theorie dat het om 'oude olie' zou gaan, die door storm Corrie van de bodem was losgekomen. Dat concluderen onderzoekers van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) in Oostende. Langs de Vlaamse kust zijn namelijk dezelfde soort bolletjes olie de afgelopen week aangespoeld.

"We hebben ook nog onderzocht of de olie afkomstig is van de Flinterstar of de Baltic Ace en daar komt het ook zeker niet vandaan", aldus Neyts. De Baltic Ace zonk in december 2015 na een botsing met een ander schip, ter hoogte van de grens tussen Nederland en België. De Flinterstar zonk in oktober 2015 voor de kust van Zeebrugge.

In België, maar ook in Noord-Holland, ging afgelopen dagen de theorie rond dat het om oude stookolie zou gaan, die door storm Corrie van de bodem was losgekomen. Dat is dus hoogstwaarschijnlijk niet het geval. De hoeveelheid zwavel zou dan veel hoger moeten zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat het om very low sulfur fuel oil gaat. "Dat is zware stookolie met minder dan 0,5 procent zwavel erin", aldus Marijke Neyts, één van de Vlaamse onderzoekers. Schepen gebruiken dit soort stookolie sinds een jaar of tien. "We vermoeden dat het om een recente lozing of een recent incident gaat."

Ook Rijkswaterstaat heeft monsters afgenomen van de stookolie, maar daar is nog geen uitkomst van bekend. Woordvoerder Ilze Rokven laat weten dat de resultaten uiteraard zullen worden vergeleken met het Belgische onderzoek. "We hebben monsters afgenomen van olie die in Noord-Holland en in Zeeland is aangetroffen."

Rijkswaterstaat ging er al vanuit dat de olie niets met de gezonken Baltic Ace of de Flinterstar te maken zou hebben. "We hebben vooral noordwesterstorm gehad, dus het is onlogisch als de olie dan uit het zuiden vandaan was gekomen."

Hoewel Rijkswaterstaat aangeeft dat het moeilijk zal worden om te achterhalen waar de stookolie vandaan komt, denken de Belgische collega's daar anders over. "Met een zogenoemde 'fingerprint-analyse' zouden we bij een schip kunnen uitkomen. Dat kan Rijkswaterstaat overigens ook. Ook analyseren we satellietbeelden van vaarroutes, of we daar eventueel een lozing of incident kunnen waarnemen", aldus Neyts. Dat laatste had de Nederlandse Kustwacht ook gedaan, maar die konden niks vinden en hebben het onderzoek 'gesloten'.

Julietta D

Een andere optie was dat het schip Julietta D, dat stuurloos raakte tijdens storm Corrie voor de kust van IJmuiden, mogelijk stookolie had gelekt. Het schip kwam in botsing met de lege olietanker Pechora Star en raakte daarbij flink beschadigd aan de romp. De Pechora Star had weinig schade en kon zelfstandig doorvaren. De Julietta D is naar de haven van Rotterdam versleept voor reparatiewerkzaamheden.

Een woordvoerder van het bedrijf Norbulk, dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse operaties van de Julietta D, liet deze week weten dat de olie niet uit het beschadigde schip afkomstig kan zijn.

