Volendam-supporters hebben promotiekoorts: "Dit jaar gaat het gebeuren"

De laatste keer dat Volendam kampioen werd en dus promoveerde was in 2008. Cor: "Ik zat in het uitvak, prachtig mooie sfeer. Ik heb nog steeds kippenvel bij het zien van de beelden."

Maar eerst vanavond 'even' winnen van FC Emmen. Als je het deze vrienden vraagt, komt dat wel goed. Mike: "Mijn gevoel? Die winnen we, dat moet wel lukken. Ze doen het hartstikke goed. Dit jaar moet het gaan gebeuren." Hij herstelt zich: "Dit jaar gáát het gebeuren."

Storm Eunice

Het is nog even afwachten of de wedstrijd ook daadwerkelijk doorgaat. Storm Eunice zou roet in het eten kunnen gooien. Voor 13.00 uur komt er duidelijkheid over alle wedstrijden vanavond.