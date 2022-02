Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam sterk in uitduels, maar Emmen-uit is altijd lastig

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de 27e speelronde in de eerste divisie. FC Volendam speelt de topper tegen FC Emmen: nummer één tegen nummer twee. Voor Telstar lijkt het een gelijkspel te gaan worden tegen NAC Breda.

FC Emmen - FC Volendam

Dit seizoen al verloren van FC Emmen:

Twee keer eerder stonden FC Volendam en FC Emmen al tegenover elkaar dit seizoen. In de competitie eindigde het in 2-2. Na een 2-0 voorsprong wist Jeredy Hilterman twee keer te scoren. Hij speelt nu bij Telstar-tegenstander NAC Breda. In de KNVB-beker ging Volendam hard onderuit tegen Emmen: 0-3.

Clubrecord in uitwedstrijden:

Inmiddels is het team van Wim Jonk al 24 competitiewedstrijden ongeslagen. Stiekem heeft Volendam al even een nieuw clubrecord in handen. De palingboeren hebben nu zestien uitwedstrijden niet verloren in de eerste divisie. Het oude record stond op dertien duels. Ook FC Emmen is moeilijk te kloppen, want de Drentenaren verloren niet in de laatste zeven competitieduels.

Deul tegen Vlak:

Voor Boy Deul en Jari Vlak is het een bijzondere wedstrijd. Deul, middenvelder bij FC Volendam, speelde twee seizoenen bij FC Emmen (van 2014 t/m 2016). Vlak wandelde de omgekeerde weg en speelt tegenwoordig bij de Rood-Witten. In januari vorig jaar maakte de aanvallende middenvelder de overstap van Noord-Holland naar Drenthe.

Laatste keer gewonnen, maar...:

In 2018 was de laatste editie van FC Emmen - FC Volendam. Toenmalig trainer Misha Salden zag zijn ploeg met 3-2 winnen door doelpunten van Gijs Smal, Gerry Vlak en Enzo Stroo. Van de huidige selectie deden Alex Plat en Kevin Visser mee in die wedstrijd. De vier duels daarvoor in De Oude Meerdijk gingen echter allemaal verloren.

In evenwicht:

Twintig keer eerder speelde FC Volendam een competitiewedstrijd in Emmen. Acht keer gingen de drie punten mee terug naar het vissersdorp. FC Emmen won negen keer en slechts drie pakten beide ploegen een punt.