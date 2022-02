Koploper FC Volendam tegen nummer twee FC Emmen: "Kunnen een mooie slag maken"

Nummer twee FC Emmen is de grootste uitdager op dit moment van de Volendammers. De ploeg uit Drenthe heeft zeven punten minder dan koploper FC Volendam. Wel heeft FC Emmen één duel minder gespeeld. Je kan denken dat FC Volendam vrijdagavond tevreden is met een gelijkspel. "Dat zijn we niet", vertelt Mirani. "Je moet durven voetballen, dan kunnen wij ons eigen spel spelen."

"Wat het voor ons bijzonder maakt, is het uitverkochte uitvak"

Quote

Trainer Wim Jonk moest vanwege privé-omstandigheden direct na de training weg. Assistent Matthias Kohler stond daarom voor de camera van NH Sport. "Wat het voor ons bijzonder maakt, is het uitverkochte uitvak. Die Volendamse supporters willen wij blij maken", blikt Kohler vooruit.

Ziekenboeg

Aanwinst Oskar Buur is nog altijd niet wedstrijdfit. Ook Brian Plat en de langer geblesseerde Derry John Murkin zijn tegen FC Emmen niet van de partij. Franco Antonucci en Mike Eerdhuijzen stonden vandaag wel op het veld. Het is nog de vraag of die twee bij de wedstrijdselectie zitten.

FC Emmen - FC Volendam is vrijdagavond live te volgen bij NH Sport op NH Radio. Ook de wedstrijd tussen Telstar en NAC is live te horen. De uitzending begint om 19.00 uur, de wedstrijden beginnen een uurtje later.