Wat kan regio Alkmaar verwachten van stormen Dudley en Eunice?

Twee stormen met de namen Dudley en Eunice zijn onderweg naar Noord-Holland. Met storm Corrie nog vers in het geheugen maken we de balans op: wat kan regio Alkmaar verwachten van twee stormen, met mogelijke windstoten van 120 of zelfs 130 kilometer per uur in de kustdorpen?

NH Nieuws / Tom Jurriaans

Storm Corrie hield twee weken geleden behoorlijk huis in Noord-Holland, vooral langs de kustlijn. Op sommige plekken langs de zee, waaronder in Egmond aan Zee en Camperduin, werd wel vijf tot tien meter duin weggeslagen. Het KNMI waarschuwt bij stormen Dudley en Eunice - net als de vorige keer bij Corrie - voor zware windstoten en hevige regenbuien. Vanaf vandaag 18.00 uur tot morgen 15.00 uur geldt code geel in grote delen van het land. Vrijdag gaat het naar verwachting pas echt los, vertelt NH Nieuws-weerman Jan Visser. "Dan zijn er uitschieters tot 110 kilometer per uur boven land en in de kuststreken 120 tot 130 kilometer per uur." Tekst gaat verder onder tweet:

Woensdagavond, donderdag en vrijdag kunnen we zeer zware windstoten verwachten. Details zullen nog veranderen, maar houd er alvast rekening mee! #storm #Dudley #Eunice pic.twitter.com/vM3xL9gMUj — Weeronline (@weeronline) February 15, 2022

Minder heftige gevolgen aan de kust Toch maakt Marko Cortel van het Hoogheemraadschap zich niet zo'n zorgen over de duingebieden. "We denken dat de waterstanden op zee bij deze stormen niet zo hoog komen als bij storm Corrie", aldus Cortel. Hij voegt er snel aan toe dat de voorspellingen onzeker zijn: "We zijn nog wel even van de ergste storm verwijderd en ik ben geen meteoroloog." Volgens hem zwabberen meteorologen op dit moment ook nog een beetje. "Maar als het nodig is, kunnen we maatregelen nemen." Nog niet hersteld van Corrie Dat de duinen nog niet helemaal hersteld zijn van storm Corrie, is volgens hem geen probleem. "Langs de Noord-Hollandse kust hebben we stevige duinranden. Die herstellen wel weer in het voorjaar en de zomer, op het moment dat er niet dit soort stormen zijn." Patrick Schaasberg, eigenaar van het Camperduinse strandpaviljoen Luctor et Emergo, had veel last van de vorige storm. Doordat het strand bij zijn paviljoen erg smal is, beukte de zee continu tegen het paviljoen aan. Toch is hij niet bang voor de gevolgen van Dudley en Eunice: "De verwachting is dat de stormen minder heftig zijn dan Corrie. We hebben hierdoor geen aanvullende voorzorgsmaatregelen hoeven treffen." Tekst gaat verder onder foto:

De zee beukt tegen de houten palen van strandpaviljoen Luctor et Emergo - NH Nieuws / Tom Jurriaans

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten 'een normale crisisorganisatie' te hebben. "Uiteraard is iedereen tijdens een storm extra alert en zullen we het actuele beeld steeds monitoren." Als de storm echt de kop opsteekt, stuurt de veiligheidsregio een bericht via sociale media uit. "Zo kunnen we onze inwoners helpen met de vraag wat ze moeten doen bij schade of gevaarlijke situaties bij storm." Ook de gemeenten in de regio pakken het zo aan, blijkt uit een rondvraag bij Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard en Heiloo. "Helaas zijn er altijd onvoorziene dingen die mis kunnen gaan tijdens de storm. In zo'n geval nemen we de voorlichting vanuit de veiligheidsregio over", aldus een woordvoerder in Alkmaar.

