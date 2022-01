Noord-Holland Noord maakt schade op na Corrie, veiligheidsregio 44 keer ingezet

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft vandaag tientallen meldingen binnen gekregen van schade, die ontstaan is door de storm Corrie. Onder meer dakpannen en zonnepanelen waaiden van daken af, gevelbeplating liet los door de harde wind en ook bomen vielen op de weg en op auto's.

Buurtbewoners ruimen boom op in Schellinkhout - Tom de Vos / NH Nieuws

Tot vanmiddag 16.00 uur moest de veiligheidsregio 44 keer in actie komen, aldus Linda Kat van de afdeling communicatie. Als voorbeelden aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws laat zij weten dat het veelal ging om bomen die omvielen door de storm. Daarnaast werd de veiligheidsregio ingeschakeld voor loszittende dakpannen en stukken zink van dakgoten die door de storm los kwamen te zitten. Ook gevelbeplating was losgekomen was door de harde wind van vandaag. Zo waaiden meerdere gevelplaten van een gebouw op de Robbenplaat in Wieringerwerf af. De tekst gaat verder onder deze afbeelding.

Jaqueline Mout

Schellinkhout In Schellinkhout zorgde de harde wind van storm Corrie er vanmorgen voor dat een boom dwars over de Dorpsweg viel. Dit zorgde voor een wegblokkade. Dankzij de brandweer en oplettende buurtbewoners werd het probleem binnen enkele minuten verholpen. Bewoners werden dankzij een buurt-app op de hoogte gesteld van de wegblokkade, waarna een van de bewoners met een kettingzaag te hulp schoot. Een andere bewoonster lichtte direct de brandweer in. "Het is mooi dat iedereen gelijk bezig is om het probleem te verhelpen", vertelde zij vanmorgen.