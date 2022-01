Schellinkhouters lossen wegblokkade door boom zelf op: "Binnen enkele minuten"

Storm Corrie zorgde vanmorgen ervoor dat een boom aan de Dorpsweg in Schellinkhout dwars over de weg viel. De boom bezweek rond 10.00 uur en zorgde voor een flinke klap en een wegblokkade. Ondanks de grootte van de boom werd het probleem dankzij oplettende buurtbewoners en de brandweer binnen luttele minuten verholpen.

De wegversperring werd dankzij actief handelen van bewoners en hulp van de brandweer snel verholpen - Tom de Vos

"Corrie hakt er wel in", lacht een buurtbewoonster. De vrouw kwam net terug van boodschappen doen, maar kon niet verder vanwege de boom die over de weg lag. "De boom stond al heel lang op de nominatie om gekapt te worden. Hij was ziek", vervolgt de bewoonster. "De boom zou gekapt worden, maar nu heeft hij zichzelf omgezaagd." Tekst gaat verder onder video:

Storm Corrie zorgde in Schellinkhout voor een blokkade - NH Nieuws

Buurt-app De omwonenden werden dankzij de buurt-app 'Veilig Schellinkhout' op de hoogte gesteld van de blokkade. Daarop besloot een buurtbewoner om met een kettingzaag naar de plek des onheils te gaan. Zelfstandig zaagde hij de omgewaaide boom in stukken waardoor de brandweer aanzienlijk minder werk moest verrichten. "Het werk is al gedaan", lacht een brandweerman, als hij een van de boomstammen van de weg probeert te rollen.

Een buurtbewoner helpt een brandweerman met het bergen van de afgezaagde boomstammen - Tom de Vos

Een andere buurtbewoonster was thuis aan het werk toen ze buiten een harde klap hoorde. "Toen ik de boom op de weg zag liggen had ik gelijk de brandweer gebeld en de buren ingelicht. Het is mooi dat iedereen gelijk bezig is om het probleem te verhelpen." Behalve het hekwerk waar de boom dwars doorheen gevallen, is er verder geen schade. De omwonenden zijn trots op de buurt en vinden het fijn dat iedereen gelijk de handen uit de mouwen wil steken. Vele handen maken immers weinig werk. "Met de saamhorigheid zit het wel goed", aldus een bewoonster. "Dat is echt top!"