Omgevallen bomen en drooggevallen water, storm Corrie zorgt voor overlast in West-Friesland

Buurtbewoners van de Dorpsstraat in Schellinkhout hebben gezamenlijk een omgevallen boom opgeruimd. Voordat de brandweer er was, was de boom al in stukken gezaagd. "Het dorpsgevoel op z'n best", zegt een vrouw opgetogen. "Zonder enige aarzeling een kettingzaag of bezem pakken om te komen helpen."

Want één ding is zeker: ook nu heeft de brandweer niet stilgezeten. Door de ochtend heen kregen de brandweermannen verschillende meldingen binnen, onder meer vanuit Opperdoes, waar een omgewaaide boom het spoor blokkeerde. In Enkhuizen viel bij de begraafplaats een iep om.

Maar ook de Bennemeersweg in Twisk werd afgesloten vanwege stormschade.

Ook vielen er twee bomen op het spoor van de Museumstoomtram in Hoorn, die inmiddels door de brandweer zijn weggehaald. Dat bevestigt een woordvoerder.