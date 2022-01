Storm Corrie houdt fervente strandgangers niet tegen: "Mooi om te zien"

Weer of geen weer; op het strand zijn altijd mensen te vinden. Zelfs storm Corrie stond een wandelingetje op het strand bij Camperduin vanmorgen enkele wandelaars niet in de weg. Je moet wel de nodige zandstraling voor lief nemen en stevig in je schoenen staan, maar dan heb je ook wat. "Het is mooi om te zien wat de natuur in petto heeft", aldus een van de stormjagers.

Bij strandpaviljoen Luctor et Emergo in Camperduin schuilen wat mensen voor de wind. "Wij maken elke dag een wandeling en vandaag is geen uitzondering", vertelt een van hen. "Het is heerlijk er staat zo'n harde wind dat het lastig om overeind te blijven staan. Het is grandioos, de kracht van de zee, de hoge golven, het is onvoorstelbaar."

Bij het strandpaviljoen slaan de golven tegen de houten palen waar het paviljoen op staat. Dat gebeurde ook al bij storm Ciara. Toen werd ook al een flink stuk strand weggeslagen door de hoge golven. "Ik maak me er wel een beetje zorgen om het paviljoen", vertelt een van de strandgangers. "Er is al heel veel weggeslagen en het moet nog hoog water worden dus dat is best spannend."

NH Nieuws sprak vanmorgen met enkele strandgangers die storm Corrie trotseerden