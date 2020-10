Strandseizoen Camperduin beheerst door corona, maar eerst kwam storm Ciara langs

CAMPERDUIN - Het strandseizoen in Camperduin wordt dit jaar beheerst door twee C's: corona en Ciara. Net als andere horecaondernemers heeft Kevin Bredewout te maken met de coronamaatregelen en nu voor de tweede keer een sluiting. Maar begin dit jaar kwam eerst nog storm Ciara langs, die een groot deel van het strand wegsloeg. Met Kevin blikken we terug op het afgelopen strandseizoen .

"Krappe sokken", zo omschreef Kevin de situatie in februari dit jaar. Storm Ciara hield huis en snoepte een groot van het zand af voor zijn jaarrond-strandpaviljoen Luctor et Emergo. "Is er straks wel strand om te recreëren?", waren toen zijn zorgen. Corona leek toen nog ver weg.

Het strand rondom Kevin's paviljoen werd een maand later wel gerepareerd , en een mooie drukke zomerperiode lag in het verschiet. Corona maakte alles anders. "We hebben eerst aan take-away gedaan, gelukkig konden we in juni weer open. Met het mooie weer hebben een kleine inhaalslag kunnen maken, maar alles goedmaken van het voorjaar doet het natuurlijk niet."

En sinds woensdagavond zijn de deuren van Luctor et Emergo weer gesloten. "Ik moet het allemaal nog op me in laten werken. Hopelijk blijft het bij die vier weken en wordt het niet weer zo'n lange periode als de eerste keer."

"We houden de moed hoog, en proberen in oplossingen te denken." Kevin en zijn team doen de naam van het paviljoen eer aan, beaamt hij. "We worstelen en komen boven. Da's wel onze doelstelling. Het was een jaar met hoge pieken en diepe dalen, ja."

Strandsuppletie

Voor de komende wintermaanden maakt Kevin zich in ieder geval geen zorgen over de hoeveelheid zand op het strand. "Op dit moment voeren ze strandsuppletie uit. Ze graven de naastgelegen lagune uit en dat zand wordt hier voor de deur gedropt. Ook leggen ze een extra zandbank aan voor de kust. Dan hebben we in de winter hopelijk genoeg stevigheid."