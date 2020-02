Strandpaviljoen Camperduin vreest springtij: "Hoop dat we een stukje strand overhouden"

CAMPERDUIN - Een woeste zee die tot aan de palen van strandpaviljoen Luctor et Emergo reikt en schuimkoppen die over het strand vliegen. Het ziet er spectaculair uit, maar het personeel van het strandpaviljoen in Camperduin houdt zijn hart vast. Er komt namelijk springtij aan. "We hopen dat we nog een stukje strand overhouden."

Kevin Bredewout van strandpaviljoen Luctor et Emergo bakt pannenkoeken terwijl een groep dames van het spectaculaire uitzicht geniet. Op de laptop achter de bar staat het weerbericht open. De storm van zondag heeft al aardig wat zand weggeslagen voor het paviljoen en het einde is nog niet in zicht. "Morgen wordt het springtij en dan komt de zee nog verder dan nu en met windkracht zeven erbij wordt het best wel spannend."

Klandizie

En zelfs nu het nog eb is, is de zee al in de buurt. Wanneer je op de waterlijn staat, kun je goed zien hoeveel zand de zee al verzwolgen heeft. Twee jaar geleden werd er ook een flink stuk afgeslagen en de hoop is dat het dit jaar meevalt. "Het wordt moeilijk badderen als je zometeen geen strand meer hebt", vertelt Bredewout aan NH Nieuws. "Dat merk je natuurlijk ook aan de klandizie. Het wordt spannend."

Ondanks de harde wind zijn er toch nog wat mensen op het strand die het weer trotseren om te genieten van het schouwspel. "Het is schitterend om te zien en daar moet je van profiteren als je hier woont", vertelt een bezoeker. "Het is een plaatje, het kan mij niet hard genoeg waaien."