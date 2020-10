Strandpaviljoenhouders blikken terug op heftig seizoen: "Hoge pieken, diepe dalen"

ZANDVOORT - De Noord-Hollandse strandpaviljoenhouders hebben een, op zijn zachtst gezegd, onstuimig seizoen achter de rug. Sluiting in het voorjaar, soms extreme drukte in de zomer en ook nu moeten de jaarrondpaviljoens weer dicht vanwege het coronavirus. Met Niels Priester van Beachclub Mango's in Zandvoort en Kevin Bredewout van Luctor et Emergo in Camperduin blikken we terug op het afgelopen half jaar.

Voor Kevin, die een jaarrondpaviljoen runt, was er in februari al aardig wat tegenslag. Storm Ciara blies zo'n beetje het hele strand voor zijn paviljoen weg . "Dat was wel heel heftig om te zien. We waren even bang dat niemand meer op het strand zou kunnen liggen. Het is gelukkig goed gekomen, ze zijn nu ook nog steeds druk bezig met herstellen."

Mango's is een zomerpaviljoen, dus voor Niels moet het allemaal tussen de maanden maart en oktober gebeuren. Het vooruitzicht was gunstig. "We begonnen vol goede moed met allemaal verse ideeën. De Formule 1 kwam eraan, het zou een behoorlijk jaar moeten gaan worden."

Een strandbeddenactie wordt opgezet. De bedjes vormen de woorden 'Strandtenten in het NOW' , langs de gehele kust. "De beelden daarvan zijn wel bij minister Koolmees aangekomen, de regeling is herzien. De actie heeft er ook voor gezorgd dat alle strandpaviljoenhouders zich hebben verenigd", vertelt Niels.

In Camperduin maakt Kevin zich dan ook zorgen. "Je gaat wel nadenken over wat de toekomst gaat bieden en of we wel op dezelfde wijze door kunnen gaan." Die zorgen hebben alle paviljoenhouders langs de Noord-Hollandse kust. Helemaal als ze ook buiten de NOW-regeling dreigen te vallen, een steunpakket van de overheid.

"Het was heel raar om in maart dicht te moeten gaan. Het werd ook nog eens ongelooflijk mooi weer. We hadden een fantastich voorseizoen kunnen draaien. Het is dan ook allemaal uitzichtloos, je weet niet hoe lang het gaat duren", vertelt Niels. Het mooie weer trok veel mensen naar Zandvoort met alle gevolgen van dien. "Ze konden nergens meer hun behoefte doen en dat gaf behoorlijk wat problemen. Dat deden ze dan stiekem achter de paviljoens."

Weer open

Na bijna drie maanden mogen de paviljoens weer open, onder strikte voorwaarden. "Dat was lekker. Het was natuurlijk minder druk, maar alle plekken die we hadden, waren gelukkig vaak allemaal bezet", aldus Kevin. Niels heeft niet stilgezeten en heeft de stille weken gebruikt om te schilderen en een nieuwe menukaart te maken. "Het voelt alsof je voor het allereerst open gaat. Het was spannend. Er werd veel gecontroleerd op de anderhalve meter, de looproutes en dat er geen rijvorming zou ontstaan. Maar we zijn er hartstikke goed doorheen gekomen."

Op de hele warme zomerse dagen werd het in Zandvoort misschien wel té druk. Jongeren zorgden voor overlast op de boulevards en het strand en zorgden voor een onveilig gevoel. "Dat was gewoon niet leuk. We hebben daarom ook maatregelen genomen." De paviljoenhouders vroegen om steun van de politie en gemeente. Amsterdamse agenten zouden in het vervolg komen helpen in Zandvoort, maar zover kwam het gelukkig niet.

Moeilijk seizoen, toch tevreden

Voor Niels zit het seizoen er nu op. "Uiteindelijk ben ik redelijk tevreden. We hebben geen feesten en partijen gehad, dus de omzet is minder dan normaal. Maar we zijn ook nieuwe dingen gaan doen. We zijn thuis gaan bezorgen, we werken nu met QR-codes, je wordt toch creatief in zo'n periode." Over de andere strandpaviljoens kan hij weinig zeggen. "Iedereen heeft weer een andere doelgroep. Als er normaal veel ouderen in je paviljoen komen, dan heb je waarschijnlijk een zwaar jaar gehad. Die bleven toch meer weg vanwege de drukte." Kevin moet met zijn jaarrondpaviljoen nu weer vier weken dicht. "We gaan het zien, we houden de moed erin. We moeten weer in oplossingen gaan denken."

In Zandvoort mogen de zomerpaviljoens de komende winter op het strand blijven staan, maar publiek mag er niet in. Het scheelt de paviljoenhouders veel kosten die ze normaal bij het afbreken en weer opbouwen zouden maken. Sommigen breken toch af, omdat het kleine paviljoens zijn of omdat de onderhandelingen met de verzekeraar zijn mislukt. Niels laat Mango's wel staan, straks helemaal dichtgetimmerd. "Je bent wel verplicht om je paviljoen in de gaten te houden, dus ik ga hier zelf kantoor houden. De nieuwe menukaart moet worden gemaakt, ik heb nog wat nieuwe ideeën en die ga ik hier maar op mijn gemakje uitwerken."