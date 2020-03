Zand naar het strand dragen: strand Camperduin weer iets aangevuld

CAMPERDUIN - Een graafmachine op een berg zand: het ziet eruit als een uit de hand gelopen speelplaats van een jongetje op het strand. Strandpaviljoen Luctor et Emergo is druk bezig met het verplaatsen van het zand in Camperduin. Dankzij de heftige stormen van begin februari was er weinig zand op het strand en lag alles achter het paviljoen.

Op het strand in Camperduin is het zand tijdens de storm achter het strandpaviljoen gewaaid. Hierdoor ligt de gastank achter Luctor et Emergo onder het zand. Maar die moet juist vrij blijven. De tank zorgt er onder andere voor dat er verwarming in het paviljoen is.

Door het zand te verplaatsen naar de zee, wordt zo de tank vrijgemaakt. "Twee vliegen in een klap" zegt Kevin Bredewout van strandpaviljoen Luctor et Emergo. "Het zand waait altijd het hoekje om. Dat gebeurt elk jaar weer. Dit jaar alleen iets heftiger dan normaal vanwege de storm". Het strand heeft weer aardig wat zand, waardoor het plaatje van de zee er weer begint uit te zien als een echt strand.

Pittig klusje

De heftige storm van begin februari heeft aardig wat zand weggeslagen voor het paviljoen. De mannen van het paviljoen hebben er een pittig klusje aan om alles te verplaatsen. Gelukkig maakt de graafmachine het werk een stuk makkelijker. Later dit jaar zal het strand weer breder worden gemaakt door middel van zandsuppletie.