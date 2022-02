Reden daders van moord- en martelovervallen in West-Friesland in deze auto?

Een nieuw spoor in de jacht op de zeer gewelddadige overvallers in regio West-Friesland: de politie is op zoek naar een Opel Astra. Mogelijk is de auto meermaals gebruikt. Ook werd vanavond bekend dat het onderzoek zich inmiddels ook richt op mensen in de omgeving van de recent gearresteerde Koggenlander (25).

Want het vermoeden is er dat een Opel Astra Sedan in een donkere kleur meermaals door de daders is gebruikt, in ieder geval in juli en augustus 2021. Tekst gaat door onder de foto

Dit vertelde de Noord-Hollandse politiewoordvoerder José van Dijk in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Inmiddels zitten vier mannen al vast, met als recente aanhouding die in Obdam, door een arrestatieteam .

We weten dat toen in ieder geval de overval in Oranjestraat in Noord-Scharwoude was, waarbij de bewoner werd beschoten en zwaar gewond over straat rende. Ook werd een buurman vastgebonden. Mogelijk is de auto, met een kenteken beginnend met TT, rond die tijd ergens gezien of te koop aan geboden.

Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht zojuist kwamen er in ieder geval al vijf tips binnen over waar het voertuig zou kunnen zijn. Je kan je hier melden als je iets weet.

Moordwapen Sjaak gebruikt bij zelfdoding

Tijdens de eerste zitting in het onderzoek naar de fatale overval op Berkhouter Sjaak (72) bleek gisteren dat het wapen waarmee de man is vermoord twee weken later is gebruikt bij een zelfdoding.

Onderzoek naar dat wapen zou de politie op het spoor hebben gebracht naar de nu al vier opgepakte verdachten uit Alkmaar, Noord-Scharwoude, Rotterdam en gemeente Koggenland.