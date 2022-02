Herplaatsen van kunstwerk te duur voor Haarlem: sculptuur op transport naar Breda

Het had weinig gescheeld, of een ruim 12 meter hoge sculptuur van kunstenaar Govert Heikoop, die bijna 40 jaar langs de Surinameweg in Schalkwijk stond, was op de schroothoop beland. Het gebied wordt herontwikkeld en het bleek niet mogelijk om het kunstwerk daar te laten staan. Door oplettendheid van Heemstedenaar en kunstliefhebber Patrick Kruijsdijk krijgt de sculptuur een tweede leven. Maar dan wel in Breda.

'Minimal Art'-kunstenaar Govert Heikoop overleed in 2007 in Amsterdam. De hoge, naamloze, sculptuur was de grootste opdracht die hij tijdens zijn carrière voltooide. In de kleuren rood, blauw en geel moest het 'positivisme en groei' uitstralen, een vrolijke noot bij het wat grijzige imago van de FIOD.

En zo kreeg Heikoop begin jaren '80 de opdracht om het FIOD-gebouw in Haarlem op te waarderen met zijn kunst. Hij ontwierp geometrisch-abstracte sculpturen, die in en om het pand werden geplaatst. Al met al was er ruim 200.000 gulden mee gemoeid.

Yteke Spoelstra deed in 2020 kunst- en cultuurhistorisch onderzoek naar de kunst van Heikoop in Schalkwijk. "De Minimal Art-kunstenaars gebruikten hele eenvoudige vormen en kleuren en hadden veel raakvlakken met kunstbeweging De Stijl. Er zijn nog maar weinig van deze werken te vinden, deze van Heikoop is een zeldzaamheid."

Heemstedenaar Patrick Kruijsdijk fietste een tijdje geleden langs het voormalige FIOD-gebouw, toen zijn oog op de grote zuil van Heikoop viel. Hij is kunstliefhebber en vrijwilliger bij erfgoedvereniging Heemschut, die waardevolle kunst in de openbare ruimte probeert te beschermen en te herplaatsen, als dat nodig is. Hij vroeg zich af wat het Rijksvastgoedbedrijf met het werk van Heikoop ging doen. "Het zou, zo bleek, vernietigd worden. Daar werden we natuurlijk niet blij van, want er is destijds veel geld in geïnvesteerd", vertelt hij.

'Niet vernietigen, maar bij pand laten staan'

Kruijsdijk verdiepte zich in het herontwikkelingsplan voor het FIOD-gebouw. "De sculptuur had daar prima kunnen blijven staan. Misschien 100 meter verderop, want er wordt gebouwd op de huidige locatie. Maar het zou dan nog steeds goed in zijn nieuwe omgeving passen."

Ondanks pogingen om het kunstwerk voor Haarlem te behouden, kreeg Kruijsdijk toch te horen dat zowel het Rijksvastgoedbedrijf, de projectontwikkelaar, als de gemeente Haarlem het kunstwerk niet konden herplaatsen. "Er was onvoldoende budget voor." Niet echt een geldig argument, vindt de Heemsteedse kunstliefhebber. "Het is maar net wat je als gemeente graag wilt behouden aan kunst, of je daar beleid voor wilt maken. Je ziet overal van dit soort panden gesloopt worden en daarmee gaat ook de Rijkskunstcollectie in rap tempo verloren."

