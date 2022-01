Verbazing om sloop historisch pand op werkplaats NS: "Beeldbepalend voor Haarlem"

De sloop van een industrieel pand uit 1899 op het terrein van NS Treinmodernisering in Haarlem zorgt voor verbijstering bij Erfgoedvereniging Heemschut. Het gaat om Gebouw 20, de voormalige 'Lichterij', aan de Amsterdamsevaart. "Er is al zoveel op het terrein gesloopt", aldus Peter Koppen van Heemschut Haarlem. "We moeten het oude erfgoed beschermen."

De gemeente Haarlem verleende in juni 2021 een vergunning voor de sloopwerkzaamheden, die inmiddels zijn begonnen. "Dat kwam voor ons als een verrassing", zegt Koppen. "We kwamen er pas achter toen ze al volop bezig waren. De gemeente is niet meer verplicht om sloopvergunningen van dit soort waardevolle gebouwen te publiceren. Als we het wisten dan hadden we misschien nog wat kunnen doen, maar nu is het te laat."

Herkenningsbeeld voor Haarlem

Volgens Koppen is het pand cultuurhistorisch heel belangrijk voor Haarlem. "De werkplaats van NS zit hier al sinds 1839. Veel oude gebouwen op het terrein zijn al gesloopt, en dat is ontzettend zonde. We moeten iets bewaren uit die oude tijd. Daarom vinden wij dat er meer beschermd moet worden. Dit gebouw op deze plek is zo beeldbepalend voor de stad. Het is een herkenningsbeeld voor Haarlemmers, iedereen komt er weleens langs."

