Medemblik: bestuurskracht moet beter, maar is aan een nieuw gemeentebestuur

In een gezamenlijke reactie erkennen het college en de gemeenteraad van Medemblik dat de bestuurskracht beter moet. Uit een onderzoek dat vorig jaar is gedaan kwam een beeld van wantrouwen, verdeeldheid en gebrek aan visie naar voren. De betrokkenen willen het vertrouwen herstellen, maar laten dat verder over aan een nieuw gemeentebestuur.

Tot nu toe wilden de meeste partijen er niets over zeggen. Het interne rapport was niet openbaar, maar wel in het bezit van deze redactie. Nadat er ook namens NH Nieuws/WEEFF een verzoek op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) volgde, en de stukken daarmee openbaar worden, is er nu alsnog een verklaring gekomen. De boodschap: beter communiceren, het onderlinge vertrouwen herstellen en de raad en het college moeten niet op elkaars stoel gaan zitten.

Aanleiding was het onderzoek dat werd gedaan naar aanleiding van een voorstel van Morgen! en D66. Raadsleden, collegeleden en ambtenaren werden daarvoor geïnterviewd. De uitkomsten waren stevig: Medemblik is onderontwikkeld, heeft geen visie, mist leiderschap en is verdeeld.

Gesprekken

Er werden ter evaluatie meerdere gesprekken gevoerd. Afgelopen zaterdag kwam het college, de raad en de ambtelijke top voor een laatste keer samen. Met als uitkomst dat er werk aan winkel is. Maar ook dat het vanwege de komende gemeenteraadsverkiezingen aan het nieuwe bestuur wordt overgelaten.

Yannick Nijsingh van D66 vindt het teleurstellend dat het zo lang heeft geduurd. "De inwoners hebben hier gewoon indirect last van. Ik had gehoopt dat mensen dat zich meer zouden aantrekken. Het zegt wat dat we als raad er niet in geslaagd zijn om het tij te keren. Dat reken ik ook mezelf aan."

Aan de bak

De fracties zeggen de urgentie om na de verkiezingen aan de slag te gaan te voelen. “We moeten aan de bak. Ik vind de slechte beoordeling heel erg”, zegt Silva Visser van de ChristenUnie. Jack Stam (VVD) hoopt na de verkiezingen op meer onderling begrip tussen raad, college en ambtenaren. “We moeten meer praten met elkaar, in plaats van over elkaar.”

Beide partijen vinden dat het evaluatieproces veel te lang heeft geduurd. Het feit dat de bestuurskrachtstukken voortijdig de media bereikten, hebben extra druk op de gesprekken gelegd, zo verklaren de fractieleiders die vertraging. "In een normale situatie had dit in een zes weken gekund."

Het CDA verklaarde eerder al niet achter het bestuurskrachtonderzoek te staan en blijft daar bij. "Dit onderzoek had wat ons betreft überhaupt niet gehoeven en is veel teveel opgeblazen."