Medemblik blijft zwijgen over onderzoek bestuurskracht: "Je kunt het niet eindeloos achterhouden"

Medemblik blijft zwijgen over het onderzoek naar haar eigen bestuurskracht. Uit het rapport, dat in handen is van NH Nieuws/WEEFF, blijkt dat er veel mis is en dat de verhoudingen op scherp staan. Het rapport is al twee maanden in het bezit van de raad, er zijn gesprekken gevoerd, maar naar buiten toe houdt iedereen de kaken stijf op elkaar.

NH Nieuws / Google Maps

De gemeente Medemblik liet naar aanleiding van een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad door een extern bedrijf onderzoek doen naar de bestuurskracht van de gemeente. De conclusies waren fel: Medemblik is onderontwikkeld, heeft geen visie, mist leiderschap en is verdeeld. Besluitvorming verloopt traag, er is tekort aan eensgezindheid in de raad en raadsleden voelen zich te weinig gehoord, spreken van 'machtsspelletjes' vanuit het college. Door verdeeldheid binnen het college kunnen ambtenaren hun werk niet goed doen. Het college, de raad en de ambtelijke top zijn al ruim een maand in beslotenheid in gesprek over de inhoud van het onderzoeksrapport. Zo lang die gesprekken lopen, is afgesproken niet over de inhoud naar buiten te treden.

Geen duidelijkheid Vooralsnog geeft geen van de partijen duidelijkheid over of en wanneer een volgende stap gezet gaat worden. Een heidag op 11 december moest de laatste interne samenkomst worden, maar publicatie van het rapport bleef uit, net als een reactie vanuit de gemeente. Corona zou de oorzaak zijn, maar bronnen melden dat ook het feit dat het eindrapport de media bereikte extra druk op de lopende gesprekken heeft gelegd. Met extra vertraging tot gevolg. Eind januari staat er weer een bijeenkomst op de planning. Het evaluatieproces zou dan in een afrondende fase moeten komen. Meerdere partijen in de raad willen na die volgende samenkomst met het rapport naar buiten te treden. De gemeente wil dat niet bevestigen. Gemeente zwijgt De gemeente wil überhaupt niet meer ingaan op vragen over het onderzoek of over volgende stappen. Ze houdt het bij een persbericht op de website: "Zodra het zinvol is, zullen we communiceren over de uitkomsten van dit proces", aldus de gemeente.

Quote "Je kunt het niet eindeloos achterhouden" Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht

"Het is niet ongebruikelijk dat er na zo’n onderzoek eerst een tijdje intern over de inhoud wordt gesproken", zegt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga. "Maar je kunt het niet eindeloos achterhouden. Normaliter moet zo’n onderzoek wel vrij snel geopenbaard worden. Dat is noodzakelijk, omdat er een publieke discussie moet plaatsvinden." De initiatiefnemers van het onderzoek in de raad, Yannick Nijsingh (D66) en Tom Beuker (Morgen!), storen zich aan trage tempo. "Wij vinden het als fractie ook erg vervelend dat we nog steeds niks over de inhoud mogen zeggen", zegt Nijsingh. "Veel fracties vinden de inhoud nog te gevoelig om naar buiten te brengen. Het zijn ingewikkelde gesprekken."