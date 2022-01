Medemblik erkent vertrek hoge ambtenaren: "Urgentie wordt gevoeld om vacatures te vullen"

Medemblik erkent dat een deel van het managementteam en de directie binnen de gemeente in de afgelopen tijd is vertrokken. Volgens raadsfracties van D66 en Morgen! zou een slechte werksfeer daar aan ten grondslag liggen. Maar in beantwoording van raadsvragen van die partijen zegt de gemeente dat er sprake is van meerdere factoren.

Zo wordt er onder meer gemeld dat medewerkers benaderd worden door recruiters. En dat de kansen op de arbeidsmarkt gunstig zijn, waardoor ze op andere plekken wellicht betere arbeidsvoorwaarden kunnen krijgen. Ook ontwikkelingen binnen de organisatie van de gemeente worden als factor genoemd.

Slechte werksfeer

Maar nergens wordt in de beantwoording gesproken over een slechte werksfeer. En dat was voor de partijen juist de aanleiding om vragen te stellen. Ook werd de link gelegd met het bestuurskrachtonderzoek dat vorig jaar is gedaan. Daaruit bleek dat de organisatie onderontwikkeld en overbelast is. En dat ambtenaren geen goede band hebben met de wethouders.

Zo zei D66-fractievoorzitter Geert Mos eerder: "Er gaan geruchten dat werken binnen de organisatie niet zo prettig meer was. Als er in zo’n korte tijd zoveel mensen vertrekken, dan is er wel wat aan de hand."

De gemeente stelt dat het vertrek van leden uit het managmentteam en de directie wel 'een grote wissel trekt op de continuïteit en daarbij ook op de dienstverlening aan raad en college'. Maar aan de andere kant wordt het ook gezien als kans om mensen te laten doorstromen. 'En het brengt ons ook nieuwe kennis en kunde'.

Urgentie met vullen vacatures

De gemeente geeft aan volop actie te ondernemen om de vacatures zo snel mogelijk weer in te vullen. Voor een deel is dat al gebeurd. Daarnaast is een recruiter aangesteld. 'Zo werken wij aan de stabiliteit in de organisatie', zo eindigt de gemeente de beantwoording.