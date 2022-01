'Ambtenaren Medemblik lopen weg door werksfeer', raad maakt zich weinig zorgen

Binnen de gemeente Medemblik is sprake van een leegloop binnen het managementteam. Dat stellen raadsfracties D66 en Morgen!, die raadsvragen stellen over de ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie. De twee partijen maken zich druk, maar die zorgen worden niet gedeeld door de gehele raad.

De gemeente wil de leegloop niet bevestigen. Het bericht komt een kleine twee maanden, nadat het tot nu toe besloten bestuurskrachtrapport naar de gemeenteraad werd gestuurd. Uit dat rapport, dat NH Nieuws/WEEFF heeft ingezien, blijkt dat er onrust heerst binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Medemblik.

De organisatie zou onderontwikkeld en overbelast zijn. Ambtenaren geven aan geen goede band met wethouders te hebben. Door een verdeeld gemeentebestuur zou de ambtelijke organisatie haar werk niet goed kunnen doen. En bij grensoverschrijdend gedrag zou niet worden ingegrepen.

D66 en Morgen! stellen dat er recent minstens vier leden uit het management vertrokken zijn. Twee na ontslag, waarna nog eens twee afdelingshoofden zelf ontslag hebben genomen.

Vetrek ambtenaren zorgelijk

D66-fractieleider Geert Mos ziet verbanden met het bestuurskrachtonderzoek. Toch stelt hij ook dat er al jaren krapte is binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. Hij noemt het zorgelijk dat er in korte tijd zoveel mensen vertrekken. “Er gaan geruchten dat werken binnen de organisatie niet zo prettig meer was. Als er in zo’n korte tijd zoveel mensen vertrekken, dan is er wel wat aan de hand.”

Andere fracties maken zich minder zorgen om de leegloop. Zo ligt Tom Beerepoot (VVD) er niet wakker van. "Ik zie geen reden om meteen aan te nemen dat het een zorgelijke situatie is. Over anderhalve maand zijn de verkiezingen en dan bepalen de kiezers wie er aan de touwtjes trekt. Het is goed als er een frisse wind gaat waaien."

Verkiezingen

André Meester (BAMM) vindt dat D66 en Morgen! het erger maken dan het is. "De leegloop valt mee en er is nieuwe aanwas. Het lijkt erop dat ze het onvermogen aan de organisatie proberen af te schuiven, nu de verkiezingen eraan komen."

Ook fractievoorzitter Ed Meester (CDA) maakt zich weinig zorgen over de leegloop. "Wordt voor de volle 100 procent aan gewerkt. In gemeenteland is het lastig om goed nieuw personeel te vinden als mensen wegvallen."

Onderzoek niet openbaar

De gemeenteraad, het college en de ambtelijke top zijn momenteel in gesprek over de inhoud van het bestuurskrachtonderzoek. Onduidelijk is wanneer de inhoud openbaar wordt. Een inhoudelijke reactie van de gemeente op het onderzoek blijft vooralsnog ook uit.