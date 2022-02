'Ondermaats', maar toch staat Schouten in de halve finales ploegenachtervolging

Irene Schouten heeft zich met Ireen Wüst en Antoinette de Jong geplaatst voor de halve finales van de ploegenachtervolging. De Nederlandse ploeg werd derde, maar teleurstelling overheerste bij de vrouwen. "Het was gewoon ondermaats", baalde Wüst na afloop voor de camera van de NOS. "Dit was echt niet best, dus we moeten onze rit analyseren."

Het trio met de Noord-Hollandse Schouten kwam na 2.57,26 over de streep, ruim drie seconden achter regerend Olympisch kampioen Japan en Canada. Komende dinsdag om 7.30 uur staat de halve finale tegen Canada op het programma.

Schouten behaalde eerder goud op de 3.000 en 5.000 meter, ze doet naast de ploegenachtervolging nog mee op de massastart.

Ophef

In aanloop naar de Olympische Winterspelen ontstond er ophef rondom een documentaire over Zaanlander, de schaatsploeg van Schouten. In een video was er kritiek op Wüst en op bondscoach Jan Coopmans. "We hebben het uitgesproken en dan is het klaar. Het is nu ook al bijna twee weken geleden", zei hij voor de kwartfinales.