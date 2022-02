Euforische Irene Schouten verbreekt records met gouden rit: "Er zit nog meer in"

In een fantastische race pakte Irene Schouten vanmiddag goud op de 5.000 meter . De 29-jarige schaatsster uit Hoogkarspel deed dat in een olympisch, nationaal en persoonlijk record. Alles wees vooraf ook op dat Schouten zou gaan vlammen in Peking.

Schouten kwam in de laatste rit in actie tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. De Westfriese moest zien af te rekenen met de tijd van Isabelle Weidemann, die in de rit ervoor 6.48,18 noteerde. "Ik wilde eigenlijk niet op tijden gaan rijden", zegt Schouten tegen de NOS over haar rit.

In een razendsnelle tijd van 6.43,51 kwam Schouten over de finish. "En er zit nog meer in", stelde de Hoogkarspelse, die een officieus wereldrecord neerzette met haar tijd. Slechts vier keer werd er sneller gereden op de 5.000 meter, maar nog nooit op een laaglandbaan. "Maar voor nu was het super goed."

Schouten komt in Peking nog in actie op de team pursuit en de massastart.