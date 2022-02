Topfavoriete Irene Schouten rijdt in geweldige race naar tweede goud op Olympische Spelen

Het tweede goud voor Irene Schouten op de Olympische Spelen is binnen! Op de 5.000 meter reed de 29-jarige schaatsster uit Hoogkarspel in de slotrit naar de overwinning. Schouten klokte een tijd van 6 minuten, 43 seconden en 51 honderdsten, een nieuw olympisch, Nederlands én persoonlijk record.

In de laatste rit op de 5.000 meter in Peking reed Schouten tegen Francesca Lollobrigida. Tijdens haar winnende rit op de 3.000 meter was de Italiaanse eveneens haar tegenstander. Schouten reed zeer geconcentreerd en bleef Martina Sáblíková en Isabelle Weidemann voor.

Daarmee wordt een andere Noord-Hollandse onttroond als titelhoudster op de 5.000 meter. Esmee Visser uit Beinsdorp schaatste in 2018 in Pyeongchang (Zuid-Korea) naar de overwinning, maar was in Peking niet van de partij. Op het OKT kwalificeerde Visser zich niet voor de Spelen.

De andere Nederlandse deelneemster Sanne in 't Hof werd zevende en kwam iets onder de zeven minuten over de finishlijn in 6.59,78.

Schouten komt op de Olympische Spelen nog twee keer in actie. De West-Friese schaatst nog de massastart en komt in actie op de team pursuit.